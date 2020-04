VW, pendiente del mercado europeo y de los proveedores para intentar trabajar el 27

pamplona – Volkswagen Navarra está dando todos los pasos para regresar a la actividad el 27 de abril. Pero no está nada claro que vaya a lograrlo. La planta navarra, mientras negocia con los sindicatos las medidas de salud y seguridad, sigue atentamente la realidad del mercado europeo, seco desde hace varias semanas y que apenas ofrece síntomas de reactivación.

La intención sin embargo es clara. Y de hecho el grupo confirmó ayer que el próximo lunes arrancan las plantas de Zwickau (Alemania), dedicada a la fabricación de coches eléctricos y Bratislava. Asimismo, señala que sus plantas en Alemanias, Portugal, España, Estados Unidos y Rusia podrían comenzar a fabricar desde el 27 y que tanto la de Sudáfrica como las de Argentina, Brasil y México volverían a partir del 4 de mayo. Los ritmos, asegura, dependerán de la respuesta de los consumidores ante cada uno de los modelos y las marcas.

La clave está en los concesionarios. Con Italia y España cerradas seguramente hasta mediados de mayo y habiendo anunciado Macron el confinamiento de Francia hasta el día 10, la esperanza pasa por Alemania, que trabaja en una reapertura escalonada a partir del próximo lunes de aquellos comercios de menos de 800 metros cuadrados, entre ellos los puntos de venta de automóviles. También Austria ha anunciado medidas de reapertura de la vida social y comercial. Si los concesionarios van a abriendo, si a la central le van llegando pedidos, permitirá la reapertura de los centros productivos. De lo contrario, habrá que esperar. Dentro de Volkswagen tienen claro que no van a fabricar para tener las "campas llenas de coches" que no se han vendido.

Esta es la principal duda que envuelve ahora el regreso de la principal fábrica de Navarra, con cerca de 5.000 empleados directos. Pero hay más y tienen que ver con la respuesta de decenas de proveedores que deben ser capaces de regresar al trabajo en las condiciones de seguridad necesarias. Con los equipos de protección individual suficientes y con los protocolos que garanticen la salud de sus empleados. De hecho, los responsables de la planta mantienen un contacto continuo con el parque de proveedores y para la próxima semana están previstos nuevos encuentros. "Algunas empresas todavía no tienen los equipos de protección necesarios para los trabajadores", advertían desde el comité de empresa.

medidas de seguridad Mientras tanto, la empresa negoció ayer con el comité la modificación de las condiciones de trabajo que necesita para retornar a la actividad a un solo turno. Así, según informó ayer UGT, la dirección señaló que "definitivamente será el turno A el que se divida entre los otros dos turnos, siendo el Turno 1 el C y el Turno 2 el B". Se presentó asimismo el esquema de rotación de estos turnos. El día 29, según esta propuesta, no se trabajaría y se haría lectura de los días anteriores. "Se ha solicitado que de surgir cambios en la fecha de inicio, se mantenga el A como turno que se desdobla de cara a no volver a realizar el trabajo organizativo", añadió.

Respecto a las medidas de protección a la salud, UGT informó de que la dirección pondrá en marcha algunas de las medidas solicitadas por el comité mientras que otras siguen en valoración. "Se sigue pensando en mantener los tornos y acceder a ellos empujándolos, tras los que se hará medición de temperatura", detalló. Según continuó, se dará voluntariedad a ir desde casa con la ropa de trabajo pero si se hace uso del vestuario (las duchas estarán clausuradas salvo emergencia) se hará siempre con la mascarilla puesta. Para el que decida ir desde casa cambiado se informará a partir de qué día se puede acudir al vestuario y se aprovechará para entregarle el primer kit con los EPIS de la semana.

Además, "se mantendrá e incrementará el lavado de ropa en fábrica y podremos decidir si lavarla en casa o lavarla en fábrica para lo que se dotará de bolsas específicas". Indicó que se desecha la idea del uso de pantallas pero no la de gafas de seguridad, que estarán a disposición.

Las fuentes de agua solo se podrán usar para rellenar las propias botellas y no se podrá beber directamente de ellas. Se habilitarán zonas para fumadores y sólo ahí se podrá fumar.

Código de conducta. La Asociación Europea de Constructores de Automóviles (ACEA) y la Asociación Europea de Proveedores de Automoción (Clepa) han firmado un Código de Conducta del sector automovilístico para apoyar la reactivación "rápida y sin problemas" de la industria, después de que la mayoría de los fabricantes se hayan visto obligados a cerrar sus plantas en Europa para evitar una mayor propagación del brote de coronavirus. Este documento incluye capítulos centrados en la salud y en la seguridad de los trabajadores, así como otros que tratan sobre la necesidad de compartir información y de coordinarse a la hora del reinicio. A su juicio, una salida "exitosa" de la crisis del coronavirus requerirá el intercambio de información "crítica", para asegurar que todos los actores puedan planificar y actuar de la manera más efectiva.

Acuerdo en el sector europeo

Piezas para cuatro días. Volkswagen dispone, como es habitual, de piezas para fabricar coches durante cuatro días. Pero también tiene pedidos acumulados de las semanas previas.

Campas para almacenar. Además del espacio situado junto a la fábrica, Volkswagen dispone de otros aparcamientos donde puede almacenar coches en situaciones excepcionales.