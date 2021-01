Denuncian un caso de discriminación hacia una vecina de etnia gitana en una tienda de juguetes de Estella

Una concentración, convocada por la Federación de Asociaciones Gitanas Gaz Kaló, SOS Racismo y LAB, ha denunciado este lunes en la avenida de Yerri de Estella un caso de discriminación de un comercio de la localidad hacia una vecina de etnia gitana.

Esta mujer, Pascuala Amador, participó en un programa de formación para el empleo financiado por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Estella "a través de los impuestos que pagamos todos y todas", ha relatado ella misma en la concentración.

Amador, que según ha destacado llevaba "toda la vida trabajando en la hostelería", fue asignada a la franquicia de Juguettos para el periodo de prácticas, pero, cuando la firma recibió los datos completos, el responsable del establecimiento decidió rechazarla, denuncia la mujer.

En la concentración, en la que se ha portado una pancarta con el lema "Juguettos discrimina. Todos a una con Pascuala. Basta ya", Amador ha afirmado que desea hacer "una denuncia pública de un hecho dicriminatorio".

El establecimiento, ha agregado, le ha comunicado que sus prácticas han sido rechazadas porque unos familiares suyos habían cometido una serie de hurtos en la tienda, pero "independientemente de que fuera cierto o no", ha dicho, "qué culpa tengo yo de lo que haya hecho un familiar mío, para eso está la justicia".

Tras denunciar el intento de "echarme a mí la culpa de otra persona por el simple hecho de llevar un apellido", Amador ha asegurado que ha decidido denunciar lo sucedido por sus cuatro hijas, "para que a ellas no les pase esto" en el futuro.

"He sentido rabia, he sentido impotencia, pero también he sentido vergüenza", pero no de ser gitana, ha destacado la mujer, que ha subrayado que "hay muchos gitanos y gitanas jóvenes con muchas ganas de trabajar, con mucha ilusión" que también son discriminados laboralmente, porque lo que le ha sucedido a ella "no es algo puntual".

"No estoy dispuesta a tolerar más, a aguantar más" este "maltrato psicológico", ha resaltado Amador.

Los gitanos, ha declarado, "llevamos muchos años llevando una cruz a cuestas" y por ello ha exigido "basta ya de tanto racismo".