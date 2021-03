Unas 25.000 pymes de Navarra quedan excluidas de las ayudas por la Covid

pamplona – Unas 25.000 pymes navarras han quedado excluidas de las ayudas directas aprobadas por el Estado tras la prolongación de la pandemia. Estas empresas han quedado fuera debido a que se enmarcan en unas actividades no incluidas en la lista para optar a estas subvenciones independientemente de las pérdidas sufridas por la covid, denuncia Cepyme. Suponen el 56% de total.

El informe de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), a partir de los datos del INE, desvela que el 44% de las pymes de la Comunidad podrán acceder a estas subvenciones por la covid, casi 20.000 (de las que 18.947 son microempresas, 627 pequeñas empresas y 105 medianas).

Todas ellas podrán solicitar, si cumplen los requisitos, dicha ayuda. La presidenta de Navarra, María Chivite, anunció ayer en sede parlamentaria, que la Comunidad Foral recibirá 68 millones de euros en el reparto por comunidades del fondo de ayudas económicas directas que el Gobierno de España va a destinar para facilitar la solvencia de autónomos, pymes y empresas.

El plan de apoyo fue convalidado ayer en el Congreso de los Diputados como decreto ley, con el apoyo de 177 diputados, 50 votos contrarios y 113 abstenciones.

Este fondo está dotado con 11.000 millones, de los cuales, 7.000 millones se destinarán como ayudas directas a empresas a través de las autonomías. De esa cifra, 2.000 millones irán a parar a Canarias y Baleares, y los 5.000 restantes se repartirán entre el resto de las comunidades en base a criterios REACT, es decir, teniendo en cuenta el impacto de la pandemia en el PIB de cada comunidad, en el desempleo y en el paro entre trabajadores con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años.

"manifiestamente inferior" La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, afirmó ayer en el pleno de la Cámara que con estos criterios, "la cantidad destinada a Navarra es manifiestamente inferior que en términos de población, pero es el criterio de cohesión que ha exigido la UE, discutible en términos de solidaridad, pero no recurrible".

Remarcó que "las ayudas directas a empresas ni son fondos europeos ni participan en las reglas de juego marcadas por la UE", por lo que el Gobierno central "no tenía necesidad de usar los mismos criterios que los del REACT".

"Compartimos el fondo, compartimos el qué, compartimos que tendremos que revisar de qué manera participa Navarra en la deuda, pero no podemos compartir que Navarra se vea abocada a un reparto con criterios de fondos de cohesión de lo que no lo son y no está sujeto por exigencia europea a ese tipo de reparto", sostuvo. Además advirtió: "Nos podemos ver muy perjudicados" y "claramente en desventaja".

CHIVITE DEFIENDE los criterios En cambio, Chivite consideró de "toda lógica" los criterios adoptados para repartir entre las comunidades el fondo de 7.000 millones del Gobierno central. "La llegada de 68 millones de euros nunca puede ser una mala noticia", resaltó. "Ya nos hubiera gustado que en otras crisis España hubiera respondido también aportando dinero y no haciéndonos recortes", añadió.

"Se toman criterios REACT, que son caídas de recaudación, destrucción de empleo y desempleo juvenil", dijo María Chivite, para explicar que se trata de ayudas finalistas que si no se ejecutan, tendrán que devolverse.

De esta forma, apostó por que estas ayudas lleguen a "los colectivos con más necesidad, como comercio minorista, transporte o cultura y deporte, entre otros". Y defendió que Navarra tiene "una buena experiencia de gestión de ayudas en estas convocatorias".

tramitación como proyecto ley Tras la convalidación en el Congreso de los Diputados del real decreto ley que recogía el fondo de 11.000 millones de euros, comienza su tramitación como proyecto de ley en sede parlamentaria, informó el Ejecutivo foral en una nota. En la reciente reunión mantenida con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, le trasladó la demanda de que se amplíe al máximo el radio de beneficiarios de las ayudas.

análisis de cepyme

dos millones de pymes afectadas

Por estar en el sector equivocado. La patronal Cepyme denunció ayer que dos millones de pymes no podrán acceder al programa de ayudas directas por no estar incluidas en la lista de actividades recogidas independientemente de las pérdidas que hayan sufrido en la pandemia. En un comunicado, Cepyme explica que el requisito de pertenencia a una serie de ramas de actividad concreta limita el acceso a las ayudas a un 47% de las empresas, 1,5 millones de las más de 3,4 millones de empresas registradas en España. Así, añaden el 53% de las pymes, unos dos millones, se quedan fuera de las ayudas directas del Gobierno.