Más de 30.000 personas cobrarán la deducción por maternidad en la campaña de la Renta de Navarra

Más de 3?0.000 personas se beneficiarán en la declaración de la Renta de este año de la deducción por la prestación de maternidad cobrada en los últimos años. La aplicación de esta medida es una de las novedades una campaña que será presentada este viernes y que se desarrollará de manera digital y presencial, tal y como ya ha avanzado el Gobierno de Navarra.

Esta deducción es la solución adoptada por el Gobierno de Navarra para las familias que entre 2015 y 2018 cobraron una prestación de la Seguridad Social y que tuvieron que declarar a Hacienda. La medida fue aprobada por el Parlamento foral a finales de 2019, apenas unos meses después de que María Chvite asumiera la presidencia del Gobierno.

En el momento de aprobarse la medida, el Gobierno cifraba en unos 35 millones de euros el coste de devolver a los tributado a algo más de 32.000 personas. A ello habría que añadir los más de diez millones de euros del coste de la deflactación de la tarifa del IRPF.

Las cuantías que se cobrarán vía declaración de la renta oscilarán entre los 600 y los 1.100 euros, en función de los tributado en su momento y correspondientes al 25% de las prestaciones cobradas. Alrededor de la mitad de los beneficiarios de esta medida son rentas bajas, inferiores a los 20.000 euros anuales, que cobrarían entre 600 y 800 euros. La devolución será superior cuanto mayor sea la renta declarada, si bien aquellos que declaran ingresos por encima de los 105.000 euros no podrán acceder a la deducción. En el caso de quienes presenten uinos ingresos de entre 20.000 y 30.000 euros, la deducción retroactiva rondará los 1.000 euros y será algo superior incluso para rentas de entre 30.000 y 50.000 euros.

Hacienda envía desde este viernes las propuestas de declaración a decenas de miles de navarros. La declaración podrá hacerse de forma telemática desde el lunes 12.



Declaración de los ERTE

La otra gran novedad de la campaña de 2020 tiene que ver con la pandemia, que añadirá un segundo pagador a los más de 60.000 trabajadores navarros que este año se han visto un afectados por un ERTE. Esto afectará sobre todo a las rentas medias y bajas y obligará a tributar el IRPF de aquellas cantidades cobradas.

Ocurre, sin embargo, que, el aluvión de la pasada primavera, el SEPE pagó cantidades incorrectas a miles de trabajadores, generalmente de más, por lo que está procediendo a reclamar la devolución de estas ayudas. El Gobierno de Navarra ha anunciado que aquellas personas a las que el SEPE ya ha reclamado esta cantidad podrán incluir la devolución en la declaración de este año para no tener que pagar de mas. El Gobierno de Navarra no ha aclarado, sin embargo, qué sucederá con aquellos que cobraron de más, pero a quienes el SEPE no ha reclamado todavía esa devolución.

La web del servicio público de empleo, donde era posible consultar además las cantidades percibidas, ha permanecido inactiva durante las últimas semanas debido a un ataque informático.

Quienes percibieron ayudas por el Covid también deberán informar de ello, aunque queden exentas de pago, tal y como sucede con las ayudas que han recibido los autónomos, por ejemplo.