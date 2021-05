ELA reprocha al gobierno de Chivite que no ha revertido "la injusta fiscalidad" y exige una reforma

El coordinador de ELA en Navarra, Imanol Pascual, reprochó al Gobierno de Chivite que no haya revertido "la injusta fiscalidad" y exigió una reforma, durante su discurso enfrente del Parlamento durante la celebración del 1 de Mayo. "En Navarra se permite el fraude a las rentas altas y de capital", remarcó.

Tras un año sin manifestaciones este día por la pandemia del covid, los trabajadores y trabajadoras regresaron ayer a las calles de Pamplona; y en esta ocasión, ELA cambió de escenario, y de la plaza del Ayuntamiento –lugar en el que siempre ha concluido su acto sindical– se desplazó hasta el paseo Sarasate.

Desde el escenario, Pascual insistió en que resulta esencial "una reforma fiscal" para esta crisis, y así podía leerse en varias pancartas que se desplegaron durante la manifestación. "La única medida fiscal del Gobierno de Navarra, compuesto por PSN, Geroa Bai y Podemos, ha sido eliminar el impuesto al patrimonio empresarial". Por ese motivo, reclamó "una izquierda en las instituciones" que defienda las reivindicaciones de este sindicato.

ELA exige "cambios para combatir la desigualdad social creciente mediante otro modelo económico y social". Y así quiso plasmarlo en el lema que abría su marcha: Aldaketa garaia da/Es tiempo de cambio.

Pascual exigió la derogación de las reformas laborales; advirtió de que los fondos europeos traerán más recortes censurando que EH Bildu e I-E hayan convalidado el Decreto-Ley; y recordó que el diálogo social "otorga poder de veto a la patronal" y que el Consejo del Diálogo Social "solo subvenciona a CCOO y UGT".

El coordinador de ELA reiteró la importancia de seguir "presionando en la calle y en los centros de trabajo para propiciar este cambio". Para ello puso como ejemplo a plantillas que están en pleno conflicto, como la de Defontaine Ibérica o H&M, y rememoró otros recientes como el cierre de Gamesa-Aoiz y los despidos en MTorres.

ELA también visibilizó los sectores esenciales y dos trabajadoras de limpiezas y sociosanitario precedieron a Pascual. Pilar Saavedra, de limpiezas, reclamó un convenio "sin brecha salarial, sin jornadas parciales y sin recorte de derechos"; y rechazó el pacto de CCOO y UGT en el convenio provincial. "Nos vendieron", gritó. Susana Laya, empleada de residencias, adelantó que van a iniciar "una pelea para lograr el primer convenio navarro para este sector". Ambas coincidieron en el mensaje: "Ni sumisas, ni calladas, ni precarias". Este acto concluyó con Silvia Guillen e Iñaki Santos que interpretaron La Internacional y Lucha en equilibrio. Una canción, esta última, para "las mujeres luchadoras", dedicó Silvia en el escenario.

minuto a minuto

Las trabajadoras de H&M, en huelga indefinida. Las empleadas de H&M en la tienda de la Morea comienzan mañana una huelga contra los cuatro despidos anunciados en Navarra y la reducción del porcentaje de jornadas parciales. Este ERE se enmarca en uno que supone la destrucción de 1.100 empleos en España. Estas trabajadoras escenificaron ayer este expediente como un funeral en el que iban vestidas de luto, con una persona disfrazada de diablo que representaba a la patronal. Entre sus cánticos: 1.100 despidos no tienen sentido; con la venta on line esto es lo que hay; H&M escucha, estamos en lucha; trabajo precario, nos dejan sin salario; y H&M no os hagáis los suecos –esta cadena procede de Suecia–.

'Defontaine Ibérica, en defensa del empleo'. La plantilla de Defontaine Ibérica, que está en plena negociación del ERE porque la multinacional ha anunciado el cierre de la empresa, ocupó un espacio visible durante la manifestación con su pancarta que reclamaba: Defensa del empleo, y no a la deslocalización.

Taller de reparación. Los trabajadores de este sector portaron una pancarta que exigía la negociación de "un convenio justo".

la cifra

41

despidos. Entre Defontaine Ibérica (37) y H&M (4).

la frase

imanol pascual "sufrimos la pandemia del capitalismo"

El coordinador de ELA dijo que la vacuna para combatirlo está compuesta por "empatía, conciencia de clase, antifascismo, feminismo, ecologismo, etc".