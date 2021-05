El Gobierno propone optar a fondos europeos para sufragar el teletrabajo en la Administración foral

El Gobierno de Navarra estudia la posibilidad de sufragar parte de la implantación del teletrabajo en la Administración foral con dinero procedente de fondos europeos, según ha anunciado en la mañana del viernes la Dirección General de Función Pública a los sindicatos en la reunión de Mesa General en un encuentro on line.

El Ejecutivo ha calculado una partida de 1,338 millones de euros para cubrir los gastos que supone el uso del modelo remoto en la plantilla de la Administración.

El Gobierno mantendrá un encuentro con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en el que presentará su propuesta, aunque no ha concretado la fecha de esa reunión.

A pesar de que el Gobierno intentará obtener una cantidad económica mediante estos fondos, todavía debe negociar la regulación del teletrabajo con los sindicatos (LAB, CCOO, Afapna, ELA y UGT).

Ambas partes han fijado otra cita en junio para reanudar las conversaciones sobre esta materia.

Hace diez meses la consejería de Javier Remírez confeccionó una propuesta de borrador del decreto foral de Teletrabajo, que planteaba usar esta modalidad de manera voluntaria como máximo tres días a la semana y combinarla con dos jornadas presenciales, con una duración máxima de un año que podría prorrogarse automáticamente por el mismo periodo. Además, garantizaba a la plantilla la retribución actual, la promoción profesional y derecho a la desconexión digital. Sin embargo, los sindicatos quieren empezar de cero a confeccionar el contenido para ajustar el teletrabajo.

Entre las materias, deben tratar cómo adecuar las viviendas al puesto de trabajo en base a la prevención de riesgos laborales (como ergonomía), el coste y suministro de equipamiento y la desconexión digital.



OPE PROMOCIÓN BOMBEROS



Además el Gobierno ha anunciado una OPE parcial de promoción de 15 plazas de bombero a cabo; y 19 de sargento a suboficial. Entre los sindicatos, UGT se ha mostrado a favor de la primera, pero no así de la segunda, ya que "considera excesivo el número de plazas que se ofertan". En una nota Afapna, ha indicado que no va a pronunciarse sobre esta OPE hasta "no conocer la fórmula de acceso".

Durante la Mesa General también el Gobierno y sindicatos han vuelto a debatir sobre qué ocurre con aquellas plazas ofrecidas a personal de la Administración para su promoción, pero que en ocasiones quedan desiertas y repercuten en las plazas de oferta pública de empleo al computar como OPE. De esta forma, si no quedan ocupadas por personal funcionario, tampoco pueden ser cubiertas al no salir a oferta pública para opositores. Los sindicatos defienden que se produzca un cambio de la norma, para no perder estos puestos.

HORARIO FLEXIBLE EN SALUD Y EN EL INSTITUTO DE SALUD LABORAL



Por otra parte, el Gobierno de Navarra ha anunciado que implantará el horario flexible a partir del martes 1 de junio en el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, dependiente del departamento de Salud; y en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Podrán acogerse trabajadores y trabajadoras cuya actividad sea compatible con esta flexibilidad.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PLAZAS EN EUSKERA Y CASTELLANO: PRORROGAR O MODIFICAR



La Dirección General de Función Pública también ha recordado a los sindicatos que la orden foral sobre criterios para seleccionar plazas en euskera concluye ahora, y que existen dos posibilidades: modificar la norma o prorrogarla. Un debate que abordarán próximamente.