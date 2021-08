Ignacio de la Torre: "Soy optimista, la economía española va a crecer este año por encima de previsiones"

La economía tiene por delante varios años de tipos de interés reales negativos; por ello, la mejor inversión es en vivienda en las grandes ciudades, según Ignacio de la Torre

El economista Ignacio de la Torres, socio y economista jefe de Arcano Partners, es el autor de los tres informes The Case for Spain, los primeros en predecir la recuperación de la economía española desde 2012. Con la experiencia que da haber trabajado más de veinte años en banca de inversión, además de en Arcano, en UBS y en Deutsche Bank, Ignacio de la Torre analiza la salida de la crisis tras el covid y afirma que "soy optimista, la economía española va a crecer más de lo previsto este año", no teme que la inflación se desboque y reconoce que "soy escéptico sobre el teletrabajo y el bitcoin".

En Estados Unidos se han asustado con el repunte de la inflación.

–Al analizar la evolución de la inflación hay que mirar el dato que aparece formalmente, y que asusta, y la realidad que subyace. Que se debe a factores estacionales como son los altos precios puntuales del petróleo, con su repercusión en las gasolinas, las tarifas aéreas, las de hoteles y la de automóviles de segunda mano. Pero si se hace una cesta de la variación de IPC en alguien que no conduce, la realidad es distinta: quedaría un 2%. y mirando la inflación por medianas quedaría por debajo del 3%. Conclusión, lo más probable es que veamos una progresiva desaceleración de la inflación que, eso sí, seguirá alta este año. Pero el mercado cotizaba a 10 años unas expectativas del 2,3% pero han bajado al 2,1%

¿Cómo ve la política monetaria?

–La política monetaria no se tocará mucho pero lo más lógico es que empiece a haber alzas de tipos de interés en 2022, con otra subida en 2023. Eso en Estados Unidos, en Europa se está descontando inflación al 1,5% a diez años, luego aquí el BCE tiene más margen de maniobra que la FED en EEUU. En Europa no se espera una subida de tipos de interés hasta 2025.

Los últimos datos muestran que el teletrabajo está cayendo.

–Yo soy muy escéptico sobre dicha forma de trabajar. El porcentaje de empleos que se van a consolidar como teletrabajo es muy bajo, el 10%. ¿Por qué? Porque si yo, empleado, decido teletrabajar, mi jefe me va a ajustar el salario. No puedo pretender cobrar un salario de Madrid y vivir, no sé, en Burgo de Osma, con un coste de vida mucho más barato. Y si puedo hacer mi trabajo en Burgo de Osma, mi jefe puede pensar por qué no puede hacer mi trabajo un uruguayo, desde Montevideo. Y además si teletrabajas corres el riesgo de uberizarte, de no ser un empleado asalariado. Además, la historia demuestra que la creatividad y la productividad se desarrollan más y mejor en un entorno de relaciones físicas, los Silicon Valley nacen y crecen por algo. Y la cultura empresarial de las compañías se forja por contacto de los jóvenes con los senior. Y el aprendizaje es mejor al lado de un veterano. Y no hay que olvidar que somos animales sociales. El 42% de la gente ha tenido relaciones con compañeros y pretender que se va a renunciar a esto no es creíble.

¿Cómo ve la recuperación económica española?

–Somos optimistas sobre la evolución de la economía española este año. Pensamos que el PIB va a crecer más cerca del 8% que del 6%. No hay más que ver los datos del último PIB trimestrales salidos. Hay 50.000 millones de euros de más ahorrados durante la pandemia y la gente quiere salir, disfrutar. Pienso que, a diferencia de otras recesiones, al ser esta exógena, ese ahorro se va a canalizar hacia el consumo mucho más rápido. El PMI está en el 62, el dato más alto en esta coyuntura, la confianza del consumidor, que bajó algo en febrero, ha vuelto a repuntar y está por encima del dato de febrero de 2020 antes del covid. Sólo podría alterarse esto si la variante delta del covid disparase el número de fallecimientos pero eso no está ocurriendo. Y cada día hay más gente vacunada. Aunque el Banco de España estima que la temporada de turismo extranjero va a estar a un 40% de 2019, si miras la evolución de booking está más fuerte. Además hay gente que iba de vacaciones en mayo-junio y este año las ha retrasado a setiembre.

¿Ve futuro a divisas como bitcoin?

–No lo tengo claro. Los gobiernos no van a renunciar a controlar la emisión de dinero y a la política monetaria. En la Edad Media cuando alguien decidía acuñar dinero por su cuenta la pena era la castración. Anécdotas a un lado, hay que tener en cuenta que el valor de un activo está más ligado al flujo de caja que a otra cosa. Si un activo no genera flujo de caja ya te planteas si es verdaderamente un activo. Dicho esto, en una moneda digital de estas la única forma de valorarla es que entre otra persona y te la compre más alto y eso, toda la vida, ha sido una pirámide esquema Ponzi. Yo tengo serias dudas de los bitcoins como fuente de ahorro, y como fuente de dinero tampoco vale. Para que el dinero sea dinero se precisa dos cosas: Que tenga una volatilidad muy baja, el dólar, por ejemplo tiene un 3% anual y esto, un 95%, y segundo, la capacidad de transacción de unos bitcoins es muy limitada. Al ser anónimo, sí se usa en transacciones ilegales pero precisamente esa es una razón para que Europa y Estados Unidos limiten su uso como ha hecho China.

¿En dónde se puede invertir?

–Vamos a vivir muchos años de tipos de interés reales negativos. El mercado está descontando entre 10 y 20 años, un hecho que no ocurre desde la II Guerra Mundial. Con un tipo de interés real negativo, si tienes el dinero en una cuenta corriente en el banco estas perdiendo pasta. Si lo tienes invertido en bonos del Estado, pierdes dinero. Es un contexto muy peligroso para un ahorrador. Nosotros analizando la evolución de los precios de activos desde 1945 vemos que lo que mejor protege tus ahorros en este escenario de tipos negativos es la vivienda. Eso sí la vivienda en las grandes ciudades donde la gente va a vivir y a ganarse la vida. Hoy, alquilar, por ejemplo, un apartamento en Segovia a estudiantes te puede rentar un 4% anual.

