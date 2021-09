"Las ciudades consumen el 60% de la energía"

Desde el punto de vista arquitectónico y sostenible, ¿cómo deben ser las ciudades del futuro?

–Hay una serie de retos que hay que acometer inmediatamente porque si no lo hacemos ya, dentro de muchos años no tendremos ciudades. En la actualidad, las urbes son responsables de casi el 60% del consumo de la energía de nuestro país. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia busca la descarbonización del sector de la edificación. Este plan pretende mejorar la eficacia y el rendimiento energético de los edificios. La pandemia ha demostrado que nuestras viviendas no estaban preparadas para transformarse en lugares de trabajo, en guarderías para nuestros hijos, en zonas de ocio... Ahora tenemos la oportunidad de abordar una serie de retos que ayuden a mejorar la arquitectura de nuestras ciudades que tienen tipologías de modelos familiares de hace muchos años.

¿Cuánto dinero se va a invertir?

–Las cifras globales de toda España son 6.800 millones que se van a destinar a la rehabilitación de edificios. La distribución de esta cifra se va a realizar conforme a distintos criterios poblacionales y dependerá de cada uno de los programas de las comunidades.

¿En qué punto se encuentra la futura ley de Arquitectura?

–Somos optimistas con esta ley que ha contado con un proceso participativo. Esta normativa fomenta la calidad de la arquitectura, y defiende que el arquitecto no debe comandar porque el diseño de las ciudades depende de grupos multidisciplinares. Tenemos un borrador completo, aunque faltan algunas cuestiones antes de darlo a conocer.