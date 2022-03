El Gobierno aprueba este martes una reforma del bono social de la luz

El Gobierno tiene previsto aprobar hoy una reforma del bono social de la luz al que tienen derecho más de 1,2 millones de hogares para desligarlo de la evolución del precio mayorista de la electricidad, así como prorrogar los recortes fiscales vigentes para contener la factura eléctrica. Según el diario Cinco Días, el Consejo de Ministros dará su respaldo, mediante un real decreto ley, a una batería de medidas para aliviar la factura de la luz, especialmente a los consumidores vulnerables y a las empresas.

Entre ellas se impulsará una reforma del bono social de la luz al que tienen derecho 1,2 millones de consumidores vulnerables para desvincularlo de la evolución del precio en el pool o mercado mayorista donde se fijan a diario los precios de la electricidad. En paralelo, se aprobará un nuevo modelo de financiación de dicho bono, en el que incluiría también como financiadoras a las compañías reguladas que gestionan las redes: la de transporte, Red Eléctrica, y las distribuidoras.

Además se prorrogará el recorte de los tributos de la luz (la suspensión del impuesto del 7% a la generación y las bajadas del IVA al 10% y del impuesto eléctrico al 0,5%). También se compensarán en un 80% los peajes de la industria vía Presupuestos, a la vista de la nueva flexibilidad para dar ayudas de Estado, tal como hacen ya Alemania y Francia sin oposición de la Comisión Europea. No obstante, lo que por el momento no se va a aprobar es la imposición de un tope al precio del pool, algo que apoya el Gobierno y que permitiría que las eléctricas con tecnologías que no requieren de gas dejaran de recibir los llamados "beneficios llovidos del cielo".

Este mismo lunes, en una entrevista con Expansión, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, indicó que las empresas que más ganan deben aportar más para bajar el precio de la electricidad, un reto en el que las empresas eléctricas, pero también las gasistas, deben asumir que podrían cobrar menos.

Entre las posibilidades que se contemplan figura poner un precio máximo al mercado eléctrico, o precio máximo al gas cuando haga ofertas para las centrales eléctricas. Una tercera vía sería sacar "definitivamente al gas del mercado eléctrico" y pagar a cada central eléctrica con arreglo a unos costes y una rentabilidad. En todo caso, insistió Ribera, los próximos días serán decisivos, con la vista puesta en el Consejo Europeo que se celebra en Bruselas los próximos 24 y 25 de marzo.

IMPUESTOS Lo que de momento no está en la agenda es subir las impuestos a las eléctricas. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, señaló ayer que el Gobierno no ha estudiado esta medida e insistió en que la posición del Ejecutivo pasa por desvincular el precio del gas al de la electricidad, tal y como se acordó en la reciente Conferencia de Presidentes autonómicos. Sin embargo, la presidenta del PSOE afirmó que el Gobierno sí contempla la necesidad de reducir los "beneficios extraordinarios" de las eléctricas y reiteró que "hay muchas maneras" de mitigar los efectos del aumento del precio del gas.