El gasóleo B para calefacción también tiene derecho al descuento de 20 céntimos

Quienes usen gasóleo B para calefacción tendrán derecho al descuento de 20 céntimos del que se disfruta en las gasolineras. El Gobierno central ha actualizado el real decreto aprobado el 29 de marzo para que los hogares que enciendan la calefacción con este carburante puedan beneficiarse de ello. Diferentes fuentes explicaban que en el Real Decreto el Ejecutivo no especificaba si este carburante podía usarse para uso personal, como así sucede, lo que abría una puerta además a un posible fraude: que los consumidores finales no percibiesen el descuento, pero que los distribuidores, al no tener necesidad de especificar en la factura el fin último del carburante, lo cobrasen.

Pedro Sánchez anunció días antes de esa fecha que los carburantes tendrían descuentos de hasta 20 céntimos para intentar frenar la escalada de precios que se han producido en la energía a consecuencia de la guerra en Ucrania. Así, se decidieron bonificar los carburantes como la gasolina de 95 octanos, de 98, el gasóleo de automoción A, el gasóleo B, el gasóleo para uso marítimo, el gas licuado de petróleo (GLP) para vehículos, el gas natural licuado (GNL) para vehículos, el gas natural comprimido licuado (GNC) para vehículos, el bioetanol y el biodiésel. Pero el Ministerio de Hacienda omitió al derivado del petróleo con el que se calientan y dependen energéticamente millones de hogares: el diésel tipo C.

cara semana santaLa gasolina y el gasóleo marcarán los precios más altos de la historia en una Semana Santa pese a la bonificación de 20 céntimos por litro establecida por el Gobierno, una medida que no ha podido evitar que los carburantes sigan por encima de los récords de 2012. Según la Dirección General de Tráfico se esperan 14,6 millones de viajes por carretera entre hoy y el próximo 18 de abril.