Hostelería e industria generan casi 4.200 empleos en un año en Navarra

El pasado mayo Navarra superaba por primera vez la barrera de los 300.000 cotizantes a la Seguridad Social –media mensual–. ¿Pero qué sectores han contribuido más para alcanzar este dato? Hostelería –tras dos años complicados por las restricciones debido a la pandemia– y la industria –que representa más del 30% del PIB foral– han favorecido este máximo histórico de personas afiliadas a través del Régimen General (trabajadores por cuenta ajena).

Ambas actividades casi han aportado la mitad de los puestos de trabajo creados en los últimos doce meses: el 47,2% del total. La hostelería ha incorporado al mercado laboral casi 3.000 cotizantes, cifra que indica la recuperación de este sector poco a poco, a pesar de que padece la falta de personal cualificado para sus necesidades, según han señalado de manera reiterada. Este sector ha tirado del empleo, a pesar de la incertidumbre del comportamiento del consumidor final en un contexto de pérdida de poder adquisitivo con la inflación elevada –en mayo concluyó en el 8,5% interanual en Navarra–.

La industria manufacturera ha contribuido con 1.251 cotizantes –y ha registrado su mejor marca en 13 años, con casi 70.000 ocupados–. Y lo ha hecho tras un 2021 en el que comenzó a aumentar la producción tras la paralización de la actividad por el coronavirus en 2020, y tras un buen arranque en 2022, pero acompañado de un incremento continuado del coste de la energía y de las materias primas, e incluso de la carestía de determinados productos. En el periodo acumulado entre enero y abril de este año la actividad industrial aumentó un 6,1% respecto a 2021, según Nastat. Sin embargo, habrá que observar cómo afecta al tejido empresarial los próximos meses la inflación y la evolución de la guerra en Ucrania, las consecuencias económicas de la covid en China que ha frenado el país durante unos meses, y el último conflicto con Argelia.

Otros sectores que han favorecido el récord de afiliación, con más asalariados, son las actividades sanitarias y servicios sociales (+981); actividades artísticas (+840); educación (+806); comercio y talleres (+590); o construcción (+404). En cambio, los autónomos no pueden decir lo mismo en el último año, ya que la estadística refleja que aunque prácticamente han mantenido el mismo número, han sufrido una caída del 0,3%. Han contabilizado en mayo 47.501 cotizantes, al haber bajas en sectores como industria, transporte o comercio. Este último es el que más efectivos ha perdido (-184), al no superar el descenso de actividad por la pandemia y el cambio de hábitos de consumo. Estos negocios, sobre todo de pequeño tamaño, no han generado suficientes ingresos para afrontar gastos como los préstamos otorgados en el primer año de covid, etc.

En breve

Mujeres, el 55% de nuevas cotizantes en el Régimen General. El 55% de las nuevas personas cotizantes como asalariadas son mujeres, al pasar de las 109.105 afiliadas en mayo de 2021 a las 114.267 un año después. Pero, el número de hombres asalariados supera al de mujeres. La Seguridad Social contabiliza 125.970 hombres en el Régimen General.

Evolución en navarra

Año/Afiliados industria manuf.

2009 65.215

2010 63.728

2011 64.369

2012 60.458

2013 57.533

2014 58.180

2015 59.602

2016 60.499

2017 62.815

2018 65.886

2019 67.499

2020 67.215

2021 68.329

2022 69.440

Año/Afiliados hostelería

2009 15.411

2010 15.692

2011 15.831

2012 15.633

2013 15.536

2014 15.989

2015 16.796

2016 17.414

2017 17.952

2018 18.520

2019 19.209

2020 16.635

2021 15.902

2022 18.813

Fuente: Seguridad Social (Régimen General+autónomos)