50 AÑOS DE HUMANIDAD

Pero esta lista de hitos está incompleta. Porque son solo parte de una mucho más extensa de otras situaciones que, de forma reiterada, no aparecen en el radar de los grandes medios, cronificadas en un olvido que solo contribuye a incrementar el dolor y sufrimiento de las personas que viven atrapadas en ellas. En Médicos Sin Fronteras, los grandes momentos son cotidianos y somos conscientes de que el secreto de nuestra persistencia es saber que cada vida que salvamos, en el rincón del planeta que sea, independientemente de cualquier otra consideración, es un logro enorme, de la mayor relevancia y absolutamente necesario. Quizás perdamos todas las guerras, pero ganamos millones de batallas.

Ojalá no cumplamos los 100. Nos apasiona lo que somos y lo que hacemos. Pero no tenemos mayor anhelo que desaparecer por innecesarios. Ojalá llegue el día en que podamos cerrar nuestra oficina y arrojar las llaves a este mar Mediterráneo tan nuestro, el que nos une (no separa) de África, como homenaje y disculpa por no haber podido asistir a quienes murieron intentando cruzarlo. Ojalá nuestros equipos puedan arriar la bandera blanca con el monigote de trazos rojos y queden nuestros hospitales como último regalo para los países en paz. Ojalá que nuestros coches hagan un último viaje para devolvernos a nuestras casas y puedan jubilarse como ambulancias cruzando junglas y desiertos.