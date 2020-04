10 clásicos de la literatura para leer gratis durante el confinamiento

Recuperar esas aficiones para las que nunca tenemos tiempo. Probablemente ésta sea una de las pocas ventajas que nos está ofreciendo este periodo de confinamiento. Son muchas las voces que están diciendo agradecer el hecho de tener tiempo para retomar sobre todo la lectura. Con el objetivo de ponerte más fácil qué títulos escoger, te presentamos diez clásicos de la literatura. Lecturas imprescindibles que te podrás descargar online de manera fácil y sencilla.



"Alicia en el País de las Maravillas"

"Orgullo y Prejuicio"

"El gato negro"

"La vuelta al mundo en 80 días"

"El Fantasma de Canterville"

"El Principito"

"Drácula"

"Frankestein"

"Cumbres borracosas"

"La Divina Comedia"

Hablamos de la icónicaescrita por el matemático, fotógrafo y escritor británico Charles Lutwidge Dodgson, bajo el seudónimo de Lewis Carroll y publicada en 1865. En "Alicia en el País de las Maravillas", aparecen en escena algunos de los personajes más famosos de Carroll, como el Conejo Blanco, el Sombrerero o la Reina de Corazones.que se convierte en un imprescindible de cualquier biblioteca.El mundo de Alicia es el más extraño y asombroso, disparatado e insólito, que hayas podido conocer. Aquí los gatos desaparecen sonrientes, las reinas tienen ejércitos de naipes y los conejos visten chaleco. Y si los sigues,. Un universo con su propia lógica que ha cautivado a decenas de generaciones.Publicada el 28 de enero de 1813 como una obra anónima, "Orgullo y Prejuicio" es la novela más reconocida de Jane Austen.en la historia de la novela, basada en el desarrollo personal de Elizabeth Bennet y Fitzwilliam Darcy. Además, esta lectura puede presumir de ser una de las obras más reconocidas de la literatura inglesa, gracias a innumerables ediciones y algunas películas.La señora Bennet ha criado a sus cinco hijas con el único propósito de encontrar marido. La llegada al vecindario dey de las familias vecinas. Por otro lado, Elizabet, una de las hijas de los Bennet, empezará una singular relación con Darcy que desencadenará esta historia de orgullo y prejuicios entre los dos hasta llegar a conocer el verdadero amor."El gato negro" es unen 1843. Considerado uno de los más espeluznantes relatos de la historia de la literatura, entremezcla a la perfección dos ingredientes: el horror y la psicología. Para ello, el cuento se centra en la historia de un hombre que está condenando desde el inicio de la trama., hasta que el joven empieza a dejarse arrastrar por la bebida. El alcohol lo vuelve irascible y en uno de sus accesos de furia acaba con la vida del animal. Un segundo gato aparece en escena, la situación familiar empeora, y los acontecimientos se precipitan hasta culminar en un horrendo desenlace.Novela del escritor francésen 1872, el mismo año en que se sitúa la acción. Hablamos de uno de los relatos más cautivantes producidos por la imaginación humana, y una de las joyas de la literatura."La vuelta al mundo en 80 días" narra. Acompañado de su criado Picaporte quiere demostrar a la sociedad de la época, que es posible recorrer la superficie de la Tierra en solo 80 días.Esta pieza es una inteligentísima. "El Fantasma de Canterville", originalmente publicada en 1887, es una de las piezas más deliciosas y elegantes del gran dramaturgo Oscar Wilde.El castillo Canterville Chase ha pasado a tener nuevos dueños, una familia inglesa a la que no asustan las advertencias de que en él habita un fantasma. De hecho, es tal su indiferencia ante los fenómenos paranormales, que se burlan constantemente del espectro.Sin duda esta. Ganador de varios de los principales premios literarios de Francia y piloto militar, su autor escribió e ilustró este manuscrito mientras se encontraba exiliado en los Estados Unidos tras la batalla de Francia.A pesar de ser considerado por algunos un libro infantil, "El Principito" aborda temas profundos como el sentido de la vida, la soledad, la amistad, el amor y la pérdida."Drácula" es una novela publicada en 1897 por el irlandés Bram Stoker, quien ha convertido a su protagonista enDesde su publicación en 1897, la novela nunca ha dejado de estar en circulación y se suceden nuevas ediciones. Sin embargo, hasta 1983 no abandonó el terreno marginal de la literatura sensacionalista para incorporarse a los clásicos de la Universidad de Oxford.La novela escrita de manera epistolar, presenta entre otros temas: el papel de la mujer en la época victoriana, la sexualidad, la inmigración, el colonialismo o el folclore. Como curiosidad, cabe destacar que Bram Stoker no inventó la leyenda vampírica, pero su relatoMary Shelley empezó a gestar esta novela en el verano de 1816, un verano lluvioso y sin apenas sol. Tal vez estas circunstancias extraordinarias propiciaran estey su "demoníaca criatura", sino que se abordan temas fundamentales de la naturaleza humana plenamente vigentes en la sociedad actual.La figura del atormentado Heathcliff domina "Cumbres Borrascosas", novela apasionada y tempestuosa cuya sensibilidad se adelantó a su tiempo. Los brumosos y sombríos páramos de Yorkshire son el singular escenario donde se desarrolla con fuerza, de pasiones desatadas y amores desesperados que van más allá de la muerte y que hacen de ella una de las obras más singulares y atractivas de todos los tiempos.Aunque ahora se considera, el recibimiento inicial de la obra de Emily Bronte fue tibio en el mejor de los casos. Su estructura innovadora, ha dado lugar a muchas adaptaciones, incluyendo varias películas, dramatizaciones radiofónicas y un musical.Dante Alighieri, padre de la lengua italiana,. Dos hechos biográficos -la muerte de su amada Beatriz y el exilio de su ciudad, Florencia- le sumieron en un estado de incertidumbre y desilusión que solo logró superar a través de una poesía universal que dejó a las generaciones venideras una obra plena de belleza e inmortalidad, base de la literatura alegórica medieval.