Videojuegos gratuitos para la Semana Santa de confinamiento

Elsotanoperdido. La actual emergencia sanitaria relacionada con la epidemia de coronavirus nos obliga a mantenernos en casa y una de las consecuencias de este estado se ha traducido en un fuerte crecimiento en el consumo de videojuegos. Si todavía eres de los que piensas que el ocio electrónico es un producto caro o que para quemar unas horas necesitas gastar dinero, te alegrará saber que te equivocas.

En todos los ámbitos de la vida, obtener algo sin necesidad de desembolsar nada produce cierta sensación de inquietud y genera una pizca de desconfianza. Hace unos años la comercialización de un juego gratis era señal de que algo iba mal con el número de jugadores o que no era lo suficientemente bueno como para que la gente pagara por ello. Sin embargo, los tiempos cambian y esto no puede estar más lejos de la realidad.

El modelo gratuito ha generado, de hecho, algunos de los juegos con más éxito jamás lanzados en esta joven industria y la tendencia se afianza con muchos proyectos de calidad para disfrutar sin gastar un céntimo. Para hacernos una idea, hemos indagado entre el conjunto de estas producciones para separar los juegos mediocres y destacar tanto joyas ocultas como éxitos obvios en todos los formatos posibles.

Call of Duty: Warzone – (PS4, PC y Xbox One)



Puede que sea el recién llegado al formato, pero posiblemente también una de las mejores opciones en este momento. El Battle Royale de 'Call of Duty: Modern Warfare' aloja hasta 150 jugadores y está disponible de forma gratuita sin necesidad de tener una copia del juego base. El Battle Royale cuenta con dos formatos (ambos con juego cruzado entre PS4, PC y Xbox One).

El núcleo principal es Warzone, que recupera la mecánica tradicional de supervivencia. Sin embargo, tiene una variante en la cual los jugadores deben recolectar la mayor cantidad de dinero posible al eliminar enemigos y cumplir objetivos. El juego se extiende sobre un enorme y denso mapa que incluye más de 300 puntos de interés y diversos entornos con distintos tipos de interacción. Además, aunque hay un sistema de Pase de batalla para aquellos que desean pagar, no hay nada que te impida jugar sin invertir ni un solo euro.



Call of Duty: Warzone - Trailer

Fortnite (PC, PS4/Xbox One, Switch, iOS, Android)



El juego de Epic Games es el referente absoluto dentro del modelo gratuito. 'Fortnite' es un título para consolas, PC y móviles que pertenece al género de los Battle Royale, donde, cien jugadores caen desarmados en una isla desierta y deben pertrecharse para matar o morir hasta que solo quede uno. Solo tienes una vida y puedes jugar solo o con tus colegas.

Ahora es un gigante cultural fácilmente reconocible y su influencia se extiende por otros medios como la pólvora. Uno de sus mayores atractivos es la continua rotación de elementos y modos de juego, pero hay algo que no cambia: correr, disparar y construir es tan divertido y emocionante como el primer día.



Fortnite: Juegos de espía

DotA 2 – (PC)



Retiramos la atención del creciente fenómeno Battle Royale y buceamos entre los MOBA, acrónimo del término inglés Multiplayer Online Battle Arena (Arena de Combate Multijugador Online). Aquellos que busquen un juego gratuito que requiera coordinación de equipo combinado con un desafío exigente, pueden optar por 'DotA 2', una alternativa que no defrauda. Lanzado en 2013, el juego se basa en el universo 'Warcraft' y acumula referencias al clásico MMORPG, como personajes y escenarios. Las partidas se componen de dos equipos de cinco jugadores, en los que cada uno elige un personaje con características y habilidades únicas, separados en fuerza, inteligencia y agilidad.



Dota 2 - Epicenter - Cinematic trailer



Apex Legends (Xbox One, PlayStation 4 y PC)



El título de Respawn Entertainment se inspira en el universo 'Titanfall' y sigue el modelo Battle Royale. Es un intenso juego gratuito que nos permite elegir entre ocho personajes, cada uno con jugabilidad y habilidades diferentes que favorecen distintos estilos de juego.

'Apex Legends' adopta el formato free-to-play, es decir, los jugadores no desembolsan ninguna cantidad de dinero para acceder a la experiencia, aunque cuenta con una tienda con objetos de personalización que se pueden adquirir mediante micro-transacciones. Estos extras en ningún caso tienen ligadas ventajas competitivas.



Apex Legends Official Launch Trailer

Final Fantasy: Brave Exvius (iOS yAndroid)



Como puedes suponer, 'Final Fantasy: Brave Exvius' es una experiencia gratuita englobada dentro del popular universo para dispositivos iOS y Android. Cuenta con un clásico estilo de juego por turnos, controles táctiles intuitivos, animaciones en alta resolución, así como apariciones estelares de personajes de otros títulos de la compañía entre otras características principales.



Final Fantasy Brave Exvius – Trailer

Hearthstone (PC, iOS y Android)



Si te gustan los juegos de cartas coleccionables no deberías ignorar lo que ofrece 'Hearthstone'. En el título online los jugadores eligen entre los héroes de 'Warcraft' y luego participan por turnos usando cartas de su mazo personalizado. Se pueden lanzar potentes hechizos, usar armas y facultades heroicas, o invocar a poderosos personajes para aplastar al enemigo. Es increíblemente divertido y completamente gratis.



Demon Hunter Cinematic Trailer

Destiny 2 (PlayStation 4, Xbox One y PC)



'Destiny 2', que recientemente se adaptaba al formato gratuito, también acumula un legado envidiable de contenido y actualizaciones desarrolladas por Bungie durante los últimos años. El juego de disparos no es un título de mundo abierto precisamente, pero integra elementos de exploración y despliega excelentes modos cooperativos y competitivos, además de una campaña muy bien estructurada.

Bungie, ahora como estudio independiente, ha logrado llevar a 'Destiny 2' hacia una nueva etapa. El juego MMO de acción y ciencia ficción se ha marcado como principal objetivo convertir la experiencia en un mundo único para que los grupos de amigos jueguen juntos donde y cuando quieran.



Destiny 2: Season of the Worthy – Trials of Osiris

Las increíbles aventuras del Capitán Spirit (PlayStation 4, Xbox One y PC)



'Las increíbles aventuras de Captain Spirit' es una especie de demo narrativa ambientada en el universo de 'Life Is Strange' que se encuentra disponible en los bazares digitales de Xbox One, PlayStation 4 y PC Windows. La obra responde a una historia original independiente ambientada en el universo creado por Dontnot y no solo supone los primeros pasos hacia el mundo de 'Life Is Strange 2', sino que también enlaza con la nueva historia y personajes de la secuela. El juego es totalmente gratis y no se necesitan compras adicionales para disfrutar de la experiencia completa. La demo cuenta con una duración aproximada de 2 horas y presenta lenguaje y temática dirigida a público adulto.



Captain Spirit – Trailer

Warframe (PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC)



'Warframe', este juego de acción Free-to-Play se ambienta en un mundo de ciencia ficción y nos desafía a combatir por todo el Sistema Solar dominando las warframes, armaduras que dan nombre al juego. Es un shooter PvE en tercera persona donde escuadras de cuatro jugadores se unen para combatir y progresar en misiones cooperativas contra la amenaza que supone la invasión genocida de los Grineer. A lo largo de la campaña irás mejorando habilidades, al tiempo que podrás personalizar e incrementar el poder de tus armas y de su propio warframe.



Warframe - Launch Trailer

Mario Kart Tour (iOS y Android)



'Mario Kart Tour' recoge y traslada la clásica fórmula simplificada de Nintendo para teléfonos inteligentes y tabletas. Así es, también puedes encontrar la popular franquicia de velocidad del fontanero bigotudo en dispositivos móviles con un juego adictivo y gratuito. El título permite a los jugadores competir en pistas en el Reino Champiñón y otras basadas en localizaciones reales como Londres y París. Su sistema de control también se simplifica con aceleración automática de karts para que el usuario se centre solo en las curvas y el uso de elementos. Muy divertido.



Mario Kart Tour – Gameplay trailer

8 Ball Pool (iOS y Android)



Si te consideras un amante del billar, '8 Ball Pool' es una excelente opción para golpear unas bolas sin tener que gastar dinero. El título para dispositivos móviles ofrece mucha variedad para los amantes del juego. Incluye un paquete inicial con diferentes tramos y confrontaciones contra oponentes de cualquier parte del mundo. Pueden enfrentarse en partidas tradicionales de 8 y 9 bolas, probar suerte en el modo Lucky Shot para ganar extras y demás. Como telón de fondo, el juego nos desplaza por varios bares, clubes y salones en los que el propio jugador puede ir haciéndose con una colección de espacios para visitar.



Introducing: Carrom Pool Season Pass

Counter Strike: Global Offensive (PC, Xbox 360, PS3 y Xbox One)



'Counter Strike: Global Offensive' (CS: GO) es un juego clásico de disparos en primera persona que resurge gracias a su accesibilidad. El juego sitúa a dos equipos de cinco jugadores, (terroristas y antiterroristas), para enfrentarlos en beneficio de un objetivo, que varía según el modo de juego. Las misiones de los terroristas se reparten entre montar bombas, asegurar rehenes o asesinar a jugadores específicos. Los antiterroristas, por otro lado, deben evitar que el equipo contrario lleve a cabo su labor con éxito. Todo un clásico que se niega a envejecer.



Counter-Strike: Global Offensive Trailer

Paladins (PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC)



Lanzado en 2016, 'Paladins' es un juego de disparos en primera persona al más puro estilo 'Overwatch'. En la obra, dos equipos de cinco campeones se enfrentan entre sí en diferentes modos. El más popular es Asedio: los equipos deben capturar primero el punto central del mapa y, el equipo que lo logra, tendrá que empujar la carga explosiva hasta otro punto; en Batalla a muerte, dos equipos de 5 jugadores deben conseguir 40 bajas antes que el otro. Matanza: los dos equipos se disputan un punto de control central; Rey de la colina: Este modo tiene algunas similitudes con Matanza, dos equipos que tienen que capturar un punto y mantenerlo consiguiendo 1 punto por segundo, y el Competitivo, aunque para acceder a esta vertiente se necesita tener al menos 14 campeones desbloqueados y una cuenta nivel 15. Lo puedes descargar en PC a través de Steam y en los bazares de PlayStation 4 y Xbox One.



Paladins - Starter Pack FREE