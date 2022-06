Una comunidad con oportunidades

El presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, Juan Carlos Castillo, y el director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez, debatieron sobre los nuevos desafíos a los que se enfrentan las administraciones locales en un momento de cambio del municipalismo navarro

Mejorar la conectividad y los servicios públicos sociales de los municipios, mantener la población en las zonas rurales y ofrecer oportunidades para los jóvenes y mujeres de la Comunidad son algunas de las cuestiones que debe adoptar Navarra frente al reto de la despoblación y el futuro del municipalismo. Tanto el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, Juan Carlos Castillo, como el director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez, analizaron en el primer Foro de Municipalismo el trabajo de los concejos y municipios, así como el papel fundamental que ejercen las administraciones locales.

El debate, que fue moderado por la periodista y adjunta a la Dirección de DIARIO DE NOTICIAS, Ana Ibarra, se centró en cuestiones como la implicación de la ciudadanía y el papel de liderazgo que deben asumir las entes locales en el futuro del municipalismo en Navarra.

Respecto a las políticas públicas de lucha contra la despoblación que se están llevando a cabo desde las administraciones locales y agentes sociales, Rodríguez puntualizó que "son políticas de largo recorrido de las que no hay que esperar resultados a corto plazo. Esto no significa que no se esté frenando la despoblación. La realidad es que se están produciendo cambios positivos, y eso es lo que debemos tener en cuenta", poniendo de ejemplo Montejurra, de la zona del Prepirineo, donde se ha producido un crecimiento poblacional del 0,9% frente al 0,3% de la media regional.

Asimismo, la generación de oportunidades para jóvenes y mujeres en Navarra, dos de los sectores que más soluciones necesitan, es imprescindible para mantener a la población. "Nuestro primer objetivo es que se quede el mayor número de gente posible en el municipio, y eso pasa por la gente joven. Luego, ya pensaremos en cómo atraer población. Según un estudio del Instituto Navarro de la Juventud, dos de cada tres jóvenes ven el futuro en su localidad, por lo que el sentimiento de arraigo hacia su pueblo existe y eso es un factor muy positivo. Por ello, debemos trabajar en que puedan desarrollar su proyecto de vida en su localidad", defendió Rodríguez.

A raíz de esta cuestión, Castillo añadió que "se deberían poner en contacto a todas aquellas personas que estén estudiando FP o grados universitarios con las empresas de la zona para crear empleo de calidad. Además, sería una buena forma de retener talentos en los pueblos".

Por otro lado, el presidente de la FNMC hizo énfasis en la necesidad de tener una administración cercana, como los ayuntamientos y las entidades locales, para favorecer la cohesión territorial. "En cuanto a proyectos determinados, todos los municipios están trabajando la eficiencia energética con edificios públicos o el autoconsumo. Se está trabajando en la integración, rompiendo barreras como la del idioma al que se enfrentan muchos habitantes de nuestra comunidad. Por otra parte, el turismo es uno de los sectores que nos beneficia como región, pero debe haber una colaboración", explicó Castillo.

En conclusión, ambos defendieron la necesidad de que las distintas entidades y agentes colaboren para "asegurar un buen futuro en la Comunidad llevando a cabo proyectos estratégicos desde los ayuntamientos".