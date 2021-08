"La música es un arma social muy grande; puede acompañarte en cualquier situación"

La Tafallesa lleva 160 años dando vida y amenizando los oídos de los tafalleros y tafalleras. Su actual director, Óscar de Esteban, reflexiona sobre el pasado, presente y futuro de esta banda que seguramente cumpla otros 160 años más, como mínimo.



¿Cuántos años lleva dirigiendo la Banda de Música de Tafalla?

Comencé a dirigir como subdirector en 1999, cuando José Mari Velasco era el director. De director titular llevo desde septiembre de 2004.



¿Cuántas personas componen La Tafallesa?

En estos momentos de pandemia es difícil contestar a esta pregunta. Algunos componentes no han venido por prevenir del virus y tampoco, desde mi cargo, he querido forzar a nadie. Así que a grosso modo, estaremos unos 85 componentes.



¿Cómo definiría a la banda de música que tiene ahora?

La Tafallesa es una banda con una amplia mayoría de gente joven. Como también ocurre en muchas bandas, hay componentes veteranos que hacen de buenos pilares de ella. Es una banda con muchas ganas de hacer cosas nuevas y abierta a todo lo que les propongo.



¿Por qué la música es importante?

En este año y medio que llevamos de pandemia ya se ha demostrado con creces que la música es de las pocas herramientas que te puede acompañar en cualquier situación, alegre, triste o lo que sea, pero, además, es un arma social muy grande.



160 años de música en Tafalla

Un músico junto a sus platillos en un pasacalles. Foto: cedida.El amor hacia la música, hacia mi trabajo y hacia el efecto que se consigue en los demás.Desde luego, hay muchos momentos felices. Podría decir cualquier felicitación que he recibido después de un gran concierto o cualquier viaje que hemos hecho con la banda.Como anécdota me quedo con el Certamen de Cullera al que nos presentamos en 2014. Quedamos terceros pero recibimos un montón de emails, mensajes e incluso llamadas de valencianos (incluso del tribunal), felicitándonos y estando en desacuerdo con el resultado. Ellos nos ponían en primer lugar.Supongo que lo primero orgullo de pertenecer a una banda con tanta historia, aunque con pena de que al final no se puede celebrar como nos gustaría.Para este aniversario hemos preparado varios conciertos. Algunos ya lo hemos hecho. En marzo hicimos un concierto dedicado a las víctimas de la pandemia y homenajeando a los sanitarios y demás oficios esenciales. En abril con la Joven Orquesta de Pamplona. En mayo con los Golden Apple Quartet. En junio participamos en el homenaje a las víctimas de Tafalla que organizó el ayuntamiento y este pasado 1 de agosto con 5 grupos de rock de la ciudad. Ahora tenemos previsto tocar en las residencias antes de las No Fiestas, y para los meses siguientes tenemos diferentes fechas de actuaciones. En octubre tocaremos con el grupo Mielotxin en Baigorri y en Tafalla queremos hacer un concierto de terror. Por último, en noviembre y diciembre también haremos un par de conciertos todavía por determinar.'La Tafallesa' tocando tras el chupinazo de 2018. Foto: Javier BergasaLa verdad es que fue muy bien. Como dices, aparentemente pueden ser estilos diferentes pero porque a veces a las bandas de música se nos encasilla en un género clásico o en pasodobles y zarzuelas como se hacía hace 30 años. Pero creo, que como director de "La Tafallesa" he demostrado en todos estos años que la banda puede hacer cualquier estilo, y cualquier proyecto que se proponga y con éxito. En este concierto de Rock Sinfónico también lo demostramos y tanto los grupos como el público salieron encantados.Para los músicos el estar encerrados, o sin tener la actividad musical de siempre, hace que sean momentos difíciles. Nos manteníamos en contacto mediante redes sociales y les iba mandando partituras para poder tocar mientras el confinamiento. Aún pudimos hacer algún vídeo, tocar en las No Fiestas del año pasado y hacer un concierto de navidad en streaming.Para mí, particularmente, fue muy duro. Soy una persona de mente muy activa que siempre estoy pensando cosas nuevas para hacer. Y sin embargo, en el confinamiento, me sentía sin ideas, con la mente en blanco, sin saber cómo revertir la situación.En el primer concierto que dimos frente al público en marzo, estábamos hasta nerviosos. Pero con muchísima ilusión.Hace ya unos cuantos años, que la media de edad de la banda ha bajado bastante. Hay mucha gente joven.Normalmente vienen con buena preparación musical de la escuela de música y se adaptan enseguida a la banda. Sí que es cierto que tienen muchas otras cosas además de la banda, y por ello a veces el compromiso está dividido con otras asociaciones o actividades. Pero, lo que siempre ha primado en la banda, es el buen ambiente entre todos, que se sigue manteniendo año tras año.Así lucía la Banda de Música 'La Tafallesa' en 1907. Foto: cedidaEl público "habitual" de la banda suele ser de más edad porque en primer lugar están los familiares de los músicos. Pero desde mi parte, intento abrir ese abanico de público con otros conciertos diferentes. Conciertos para niños o como este de Rock sinfónico hacen que la banda se muestre ante otras edades de público. Y así esperemos que la banda tenga público fiel por muchos años.Tafalla es una ciudad con mucha cultura musical de siempre. Esto creo que se sigue manteniendo, aunque con la crisis y luego la pandemia, las escuelas de música han bajado su alumnado en general.Ahora con la pandemia, no podemos planificar a largo plazo. Tenemos que ir viendo la situación de cada momento. De momento intentar que la temporada que viene sea lo más "normal" posible.Cuando se puedan celebrar las fiestas, todos las cogeremos con muchas ganas. Eso está claro. En cuanto a la música, allí estaremos como siempre en todos los actos. Ojalá sea pronto.

Directores de "La Tafallesa". José Preciado propone en 1842 al Ayuntamiento la creación de una Escuela de Música. Así, en 1858 se creó la primera orquesta que existió en Tafalla y no fue hasta 1861 cuando Felipe Gorriti creó la Banda. Después de la guerra carlista, por decisión del Ayuntamiento la Banda y la Academia se reorganizaron en 1884 de la batuta de Enrique Camó, que estuvo dirigiéndola hasta 1896. Gracias a Enrique la Banda se convirtió en La Tafallesa . José Vión es quién llevó a la Banda al éxito de Lourdes de 1899 y estuvo dirigiéndola de 1897 a 1901. Durante los primeros años del siglo XX numeros maestros pasaron por la directiva. Con Ibo Górriz la Banda adquirió gran prestigio. Esta etapa duró de 1924 a 1953. Antonio Feijóo, Emilio Vergara y José María Velasco fueron los últimos directores.