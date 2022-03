El calendario de la temporada de F1: llega Miami y vuelven Australia, Canadá, Singapur y Japón

El Campeonato del Mundo de Fórmula Uno de 2022 tendrá 23 grandes premios y muchas novedades: se incorpora el de Miami (EEUU), regresan los de Australia, Canadá, Singapur y Japón y se caen los de Portugal, Estiria (Austria), Qatar, Turquía y, más recientemente, el de Rusia, por la invasión de Ucrania y que será reemplazado para disputarse en otro lugar el 25 de septiembre.





The 2022 #F1 calendar is here! ??



A record-breaking 23 races ??

A brand new grand prix in Miami ??

Australia, Canada, Singapore and Japan all return ?? pic.twitter.com/khq5lAF1IR