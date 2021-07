No es fácil dedicarse a la pasión de uno mismo o trabajar en algo que no te cause ningún tipo de esfuerzo. Algunas personas tienen esa suerte y otras en cambio se dedican a trabajar para ganar dinero para su vida, separada siempre de su trabajo del día a día. En el caso de los protagonistas de este número de IN encontramos a la familia Amurrio Guembe. Ambos son los dueños de Entheos: Agricultura, turismo rural y formación, situado en la localidad navarra de Lerín. El nombre del negocio no deja dudas y es directo para saber qué nos podemos encontrar pero si ahondamos un poco ¿qué sería realmente Entheos?

Entheos se dedica al asesoramiento en agricultura biodinámica, formación y turismo rural. Esta situado en la localidad navarra de Lerín y dispone de un albergue con un total de 22 plazas dispuestas a ser ocupados por todo aquel que quiera pasar un fin de semana tranquilo al mismo tiempo que aprende del buen tratamiento de la tierra, gracias a los cursos o talleres que realizan la familia Amurrio Guembe.

El enclave está situado entre varios pinares y un río que lo bordea haciendo del lugar un sitio idílico para para poder lograr ese punto de relajación necesario y conectar al mismo tiempo con la naturaleza.

Tal y como indican Ángel Amurrio y Raquel Guembe todo aquel que lo visita se teletransporta y consigue un punto de tranquilidad único. Además, todo ello está recogido bajo los parámetros de la agricultura biodinámica, que a modo resumen no es más que la técnica natural y sostenible en la que se basa el uso responsable de los recursos naturales. Sin olvidar, como no, la importancia de respetar siempre al medio ambiente. Al final el objetivo de este tipo de agricultura es lograr hacer un buen tratamiento de la tierra y como consecuencia final el consumidor sabrá en todo momento que está comiendo productos naturales, sin ningún tipo de pesticida.

"Asesoramos a quienes quieran hacer agricultura biodinámica y les damos formación". Ángel Amurrio

Vista panorámica de la finca. Foto: Aida M. Pereda

Entheos está abierto a todo tipo de públicos y esto es algo que los dueños quieren detallar. El hecho de creer que es turismo rural puede parecer que está enfocado únicamente a que puedan ir familias o grupos de amigos a pasar el fin de semana, pero nada más lejos de la realidad. Entheos incluye o tiene un apartado muy importante que es la formación en esta técnica agrícola. Por ello,, entre otras cosas. En definitiva, están "abiertos a todas las personas que tengan interés por este mundo rural", indica Raquel Guembe. Además, a lo largo del año habrá cursos, algunos más específicos que otros, y así el público que les visite tendrá la oportunidad de alojarse en Entheos tanto si están en el curso o en momentos no formativos. "Todo el que quiera conocer Lerín y estar tranquilo entre la naturaleza será bienvenido a nuestra casa", indican.

En la actualidad están asesorando en el buen desarrollo de la agricultura biodinámica en España, así como en distintos fincas del extranjero. Se dedican a asesorar y transmitir su experiencia en todos aquellos lugares que les reclamen pero sus inicios no fueron fáciles. Ángel Amurrio tras una vida ligada a la viticultura en el año 2000 se topó con la agricultura biodinámica pero en aquellos inicios no había tanta información.

Empezaron a hacer pruebas en su finca, en pequeño, y llegaron incluso a llamar la atención de sus vecinos. Eran nuevas técnicas que estaban resultando ser igual o más efectivas que las que usaban otros. Por lo que, muchos decidieron copiarles y ellos vieron que se les daba bien aconsejar e investigar y así fue creciendo Entheos. "Con el tiempo creamos la empresa con el objetivo de ayudar a las empresas que quisieran poner en marcha la biodinámica", confiesa Ángel Amurrio.



10 años de biodinámica tierra viva



Tanto Ángel Amurrio como Raquel Guembe recuerdan con cariño cómo fueron sus inicios en el tan desconocido mundo de la agricultura biodinámica. En este sentido, se muestran orgullosos del momento en el que estan y les resulta inevitable recordar cómo empezaron en 2011 sin referencias a las que poder acudir y como con el tiempo ellos se han ido convirtiendo en la referencia de muchos que como ellos hace 20 años se enamoraron de esta técnica agrícola.

"Los inicios fueron duros, ya que no teníamos referencias y todo fue prueba y error". Raquel Guemb

En los inicios de Entheos los clientes estaban únicamente en La Rioja y además, en aquel momento la empresa tenía adherido Rioja en el nombre pero esto no duró mucho tiempo. Poco a poco empezaron a tener clientes de otros lugares y empezaron a ir al extranjero. En ese momento nació Biodinámica Tierra Viva. Pensaron que el tener 'Rioja'fuera de La Rioja. De esta manera, poco a poco empezaron a tener distintos clientes en todas las provincias del Estado, así como en Paraguay, México, Portugal...

En México, concretamente, estuvo Ángel Amurrio asesorando en un proyecto vitícola y asegura que quedó sorprendido con las ganas de aprender que le mostraron. Por último, destacan que ellos, por su parte, han ido "abriendo el campo y abarcando muchas más áreas en el mundo de la agricultura", concluye Raquel.