Curling, estrategia sobre hielo

La precisión es la clave del curling. Este deporte de invierno, surgido en Escocia, es el protagonista de esta semana. Se trata de un juego poco habitual en nuestro territorio, ya que para que las escobas resbalen bien ha de practicarse sobre una pista de hielo. Se practica principalmente en el norte de Europa y en Canadá, en el norte de Estados Unidos y también en Japón.

A simple vista, guarda similitud con el golf, el billar o incluso con la petanca, aunque en Latinoamérica es apodado como el "ajedrez sobre hielo", haciendo alusión a la estrategia que se esconde detrás de cada movimiento, al igual que en ajedrez.

El curling es un deporte que puede jugarse de forma individual, contra un adversario, por parejas o en equipos de cuatro personas. Cada jugador, conocido como barredor o 'sweeper', debe deslizar una piedra de granito de 20 kg cada una, pero sin empujarla, es decir, actuando sobre el corredor de hielo de la pista, de 45,5 metrosde longitud y 4,75 metros de anchura.

El partido arranca cuando un miembro de cada equipo lanza las cuatro piedras a la pista. En ese momento, el equipo debe trasladar cada una de las piedras lo más cerca posible de una diana marcada en el centro y debe hacerlo armado con sus 'brooms' (escobas o cepillos), pero sin tocar la piedra, es decir, actuando únicamente sobre la superficie de hielo, llegando incluso a variar la dirección de esa piedra mediante el lijado o fricción de su escoba sobre la pista, porque ojo, recordemos que nunca pueden darle a la piedra.

Una vez realizados todos los desplazamientos, llega el momento de asignar los puntos, en función de la cercanía de las piedras a la diana marcada en el centro. De esta forma, la piedra más cercana al centro, suma un punto. Si la siguiente piedra es del mismo equipo, cuenta dos puntos; si la siguiente piedra es y la siguiente son también suyas, sumará un punto y otro más respectivamente, a no ser que la piedra sea del equipo contrario. Una vez sumados los puntos de uno y otro equipo en esa manga o set, se vuelve a repetir el juego, teniendo en cuenta que el equipo que gana una manga es el encargado de empezar la siguiente.

Un partido normal viene a estar compuesto por un total de entre ocho y diez mangas. Al final del partido ganará el equipo con mayor puntuación, si bien en caso de empate, se decide todo en una manga extra.



La carrera de irantzu garcía



Irantzu García, la anfitriona de este número de IN, ocupa los puestos del pódium en este deporte a nivel estatal, pero además, ha logrado transmitir su pasión por este deporte a toda la familia, especialmente a su hermano Gontzal. No obstante, al ser un deporte minoritario que no permite vivir de ello, Irantzu García tenía claro desde el principio que no debía dejar de lado sus estudios. Por ello, siempre lo ha compaginado con su formación y el curling no le ha impedido sacarse la carrera de Medicina.

Esta joven vizcaína, que hasta el año pasado residía en Vitoria, jugó su primer torneo en septiembre de 2003 y consiguió su primera medalla con 14 años, logrando el bronce en el Campeonato de España de Curling fFemenino. Su primer oro en las categorías de Individual y Mixto lo obtuvo en 2008. En la categoría de Dobles Mixtos ha sido seis veces campeona de España. junto a su primo Sergio Vez, y por séptima vez, en 2015, junto a su hermano Gontzal.

En total, Irantzu García suma más de 16 medallas en campeonatos nacionales -ocho de ellas oros- en los Campeonatos de España de Curling Femenino, Mixto y de Dobles Mixto.

A nivel internacional, Irantzu debutó en 2007 con España en el Campeonato de Europa junior de Tårnby, en Dinamarca, mientras que con la absoluta lo hizo el siguiente año en el Campeonato de Europa de Örnsköldsvik, en Suecia.

En el año 2014 consiguió en Dumfries, Escocia, una medalla de bronce en el Mundial de curling mixto, su mejor puesto internacional hasta la fecha. También destaca su participación en el Mundial de Dobles Mixtos de Canadá, en abril de 2017. La derrota, junto a su hermano, en octavos, les privó de ir a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang.

Además, Irantzu García es la primera jugadora de curling en alcanzar 100 internacionalidades y en el año 2018 se convirtió en la primera persona española en ganar un World Curling Tour, después de vencer en el campeonato en el DutchMasters Mixed Doubles de los Países Bajos.

Sin duda, esta joven vizcaína es, a sus 27 años, toda una referente en el curling y, tal y como querían sus padres, no ha dejado de lado sus estudios. Tras estudiar Medicina, realiza su residencia en el Hospital San Eloy de Barakaldo, lo que no le ha impedido seguir consolidando una sólida carrera, si bien es cierto que en esta última temporada, sus estudios y el COVID han trastocado algunos de sus planes.

El año pasado, la Liga de España se canceló y el Campeonato de España de Curling, se disputó únicamente en las categorías de Masculino, Femenino y Doble Mixto. Sin embargo, Irantzu y Gontzal no pudieron competir como pareja porque la fecha coincidía con el examen MIR de Irantzu. Finalmente la recompensa les ha llegado de forma indirecta, ya que la pareja formada por María Fernández y Víctor Mirete, también de Iparpolo, consiguió alzarse con la plata. Además el equipo masculino de Iparpolo ovtuvo la medalla de bronce y el equipo femenino la de plata.

Ahora en 2021, sí que se han celebrado las cuatro modalidades y esta vez, Irantzu y Gontzal han vuelto a demostrar que no han perdido facultades, ya que han obtenido el segundo puesto. Por su parte, el equipo femenino, formado por las cinco jugadoras de Iparpolo, y el equipo masculino han obtenido el oro y la plata respectivamente. Al haber ganado el oro, el equipo femenino del club Iparpolo ha sido nombrado equipo nacional, distinción que ostentará hasta el año que viene, cuando se celebre el próximo campeonato.

Dentro de unos meses, en octubre, Irantzu García nos cuenta que tiene previsto acudir como jugadora, y Gontzal como entrenador, al Pre-Olímpico Femenino que se celebrará en Erzurum, Turquía. Y en noviembre repetirán sus puestos en el Europeo B Femenino.