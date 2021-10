'Hierro': un thriller en el fin del mundo

Ala isla de El Hierro la llaman la del fin del mundo, ya que es la más occidental de las siete: al otro lado no hay más que un gigantesco charco que separa Europa y América. De hecho, así es como se conocía en la Antigüedad el Faro de Orchilla -rodeado de un impresionante paisaje volcánico, últimamente más sobrecogedor que nunca- lugar donde se estableció el Meridiano Cero hasta 1884, cuando se trasladó a Greenwich. Con apenas 33 kilómetros de largo y tan solo dos núcleos urbanos -Valverde y Frontera-, es la más pequeña y la segunda menos poblada (apenas supera los 10.000 habitantes) de las Islas Canarias; un lugar sobrio e inhóspito plagado de acantilados, en el que a Manuel Fraga se le ocurrió, en plena efervescencia turística del Franquismo, levantar un Parador entre el mar y la montaña, en Roque de Bonanza, con vistas al Atlántico.

Los hermanos Pepe y Jorge Coira, directores de 'Hierro', ya tenían el escenario idóneo: un paisaje tosco y vertical donde no parece que haya mucho más que naturaleza salvaje. La protagonista de la ficción de Movistar+ es Candela Peña, una jueza a la que envían a la isla como castigo por su "comportamiento heterodoxo". La historia arranca con fuerza: nada más llegar se tiene que enfrentar al asesinato de un joven herreño, Fran, el mismo día en el que iba a casarse. Un cadáver aparece en la playa. Y Díaz, un empresario poco de fiar, padre de la novia, se convierte en el principal sospechoso.

"Para la historia era importante que se tratara de un lugar remoto y aislado. Un lugar que a priori fuese un destino muy poco apetecible para una jueza. Un espacio más o menos cerrado en el que el crimen tiene lugar. El Hierro tenía las condiciones idóneas", explican sus creadores. "Al ser nosotros de Galicia queríamos buscar otro Finisterre donde desarrollar la historia, un lugar que sea como el fin del mundo. Podría haber sido algún otro sitio en la Península, pero El Hierro era el más claro y evidente".

La primera temporada se estrenó el 7 de junio de 2019. Junto a Candela Peña y el argentino Darío Grandinetti destaca un abanico de actrices y actores canarios: Mónica López, Yaiza Guimaré, Kimberley Tell, Luifer Rodríguez, Mari Carmen Sánchez, Antonia San Juan€ El éxito fue inmediato. Y no solo en el Estado. Según Movistar+, ha sido una de las cinco ficciones más seguidas de la plataforma y ha podido verse en países como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Uruguay y Venezuela. Arte France compró sus derechos para poder emitir tanto en Francia como en Alemania. Grandinetti, que da vida al empresario Antonio Díaz, no se lo pensó dos veces ("tras leer el guión decidí que este era un proyecto prioritario para mi"), mientras que Candela Peña se "identificaba" con una jueza de mucho carácter, sumamente profesional y que además también se llama Candela.



Comprobado el tirón de la serie, la segunda temporada de 'Hierro' era cuestión de meses. Pepe Coira, creador y guionista daba algunas claves: "Significa, sobre todo, plantearse cómo podía continuar la vida de la jueza Candela Montes y del empresario Antonio Díaz". Su hermano Jorge Coira, director, incidía. "Volver. Retomar una historia que podía continuar. O no. Por respeto al público, nos gusta la idea de que las temporadas tengan un final que cierre suficientemente la historia€ aunque deje flecos abiertos". Esta vez con un caso de narcotráfico que apunta directamente al turbio Díaz, la continuación de la serie fue un bombazo. Solo durante el primer trimestre de 2021 se convirtió en la serie "más vista" del año en Movistar+. "Si el estreno de la primera temporada supuso un hito de consumo, esta segunda temporada ha mejorado aquellas cifras demostrando, además, que es una serie adictiva", afirmaron desde la plataforma.

¿Habrá una tercera entrega? ¿Jueza y empresario se volverán a ver las caras? ¿Los impresionantes y asfixiantes paisajes isleños asomarán de nuevo por televisión? Parece que no. Los hermanos Coira han puesto punto y final a una serie que se trasladó al último rincón del mundo, dio a conocer los encantos naturales de una isla agazapada y terminó por enganchar a la audiencia. Pepe Coira enumeró las razones. "Es una decisión tomada entre todos, con la cadena, los productores... Es una serie que intenta ser realista, no es un detective que va enfrentándose a casos. Tiene unos elementos humanos, de seguir a los personajes y el universo de la isla de El Hierro, que no puede ser un escenario permanente de crímenes porque no es una gran ciudad donde cada día ocurren cosas. En esta isla por supuesto que ocurren cosas, pero no tantas como para estar una y otra vez volviendo".