El abogado especialista en thrillers

Alfonso Del Río (Bilbao, 1980), licenciado en Derecho Económico por la Universidad de Deusto, abogado en Deloitte, triatleta y novelista, empezó a escribir tarde. Cuando publicó el thriller 'La ciudad de la lluvia' (Destino, 2018) ya iba camino de los 40 años, emulando de esta manera a otros autores tardíos como el argentino Ernesto Sábato, que pasó toda su juventud inmersa en su vocación científica hasta que a los 37 años, en 1948, publica su gran obra, 'El túnel'. El libro de Del Río también se hizo esperar y tuvo que sufrir largos parones debido a su exigente trabajo como abogado y una intensa vida familiar. Empezó a darle forma a 'La ciudad de la lluvia' a los 26 años y con la colaboración de un corrector de novelas de ficción –"al principio no sabía escribir, escribía como un abogado"– fue sumándole nuevas tramas a una historia en el que se combinan el Bilbao plomizo de los primeros años 80, el Berlín nazi de 1941, un joven futbolista ajeno al estándar y varias muertes que aparentemente tienen un nexo en común en una vieja fotografía.

Como ocurre con muchos aficionados athleticzales, –el golfista John Rahm es uno de los casos más conocidos– el escritor sostiene en su incursión literaria que "el Athletic es una religión"; de ahí, que una de las razones de situar la acción en 1983 coincida con la conquista de la Liga por parte del club vasco. La gabarra, símbolo de las victorias rojiblancas, salió a flote por la ría. "En aquel entonces, la sociedad estaba dividida y esa gabarra unió a las dos orillas, al pueblo entero", dijo el escritor en una entrevista concedida a Deia. La novela de Alfonso Del Río, de claro corte policíaco, tuvo una notable acogida y a lo largo de sus 640 páginas logra mantener el pulso del suspense con una prosa sencilla y certera. La propia editorial resumía el espíritu del libro de la siguiente manera: "Una historia sobre el poder magnético de la ambición, el amor y la complicidad entre las personas, y que nos muestra que la cara oculta que todos tenemos no puede permanecer indefinidamente en la sombra".

Tras este primer éxito, que "sorprendió" al mismo del Río, volvió a unir dos ciudades en épocas distintas -el Bilbao industrial de los 60 con la literaria Oxford de los años 30- en un "alucinante thriller de aventuras" que de nuevo contó con el respaldo de la editorial Destino. 'El lenguaje oculto de los libros', su última novela, publicada en 2020, cuenta con explícitos guiños literarios: Miguel de Unamuno hace un cameo y C. S. Lewis y J. R. R. Tolkien desempeñan papeles cruciales en el libro. Pero no se trata de una historia fantástica, género en el que los dos autores eran maestros.

Concebido como un homenaje a la literatura por parte del autor, menciona a algunos de sus escritores favoritos y le vale asimismo para trazar la frontera entre el bien y el mal. "Una historia que viaja entre Oxford y Bilbao a lo largo de más de treinta años y en la que todos los personajes están conectados por un misterio enterrado. Y solo será capaz de revelarlo quien logre descifrar el lenguaje oculto tras las páginas de la mayor obra del famoso escritor", describen desde la editorial. La trama, complejísima, aborda distintas décadas del siglo XX, y tiene como protagonista a un abogado llamado Mark Wallace con el que el lector puede llegar a identificarse y sobre el que pivotan el resto de los personajes, en especial la enigmática escritora y 'femme fatale' Úrsula de la Sota.

preparando su próximo libro

Próximamente, el escritor y abogado bilbaíno tiene intención de reeditar 'Ioannes' (Libros Libres), donde también se fusionan la aventura y la historia. En este caso, el punto de partida es un crimen perpetrado por un hombre encapuchado que asesina al Papa Pedro II durante los carnavales de Venecia. Nuevas muertes y crímenes agitarán la famosa ciudad italiana de los canales y paseos en góndola. Una intrépida pareja (el millonario John Sheppard y una arqueóloga española llamada María Ayarza) tratará de resolver los misteriosos asesinatos, en una historia en la que participa un variado elenco formado por un sacerdote católico, miembros del Mosad (el servicio de espionaje exterior de Israel) y hasta guardias suizos.

Su próxima entrega literaria, según ha indicado a la revista IN, volverá a encuadrarse en el género de la novela negra. De momento, ya se puede avanzar que la ficción tendrá como telón de fondo la entrega de los Premios Princesa de Asturias y Lanzarote y la trama partirá de un asesinato que pondrá patas arriba la ciudad de Oviedo. Para impregnarse del ambiente y darle un extra de realismo a sus novelas, Del Río suele viajar a los lugares donde se desarrolla la acción. Si su trabajo se lo permite, asegura el escritor, se escapará a ambos destinos para poder captar los detalles de primera mano.

"Publiqué 'El lenguaje oculto de los libros' en plena pandemia y no he podido hacer la promoción como me hubiese gustado"