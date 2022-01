Su propuesta, en clave moderna, no está tan lejos del rock andaluz primigenio. Hace cerca de 50 años grupos como Triana, Medina Azahara y Smash, entre otros, revolucionaron la escena musical con una insólita fusión del rock anglosajón de los 60 y 70 (The Beatles, The Rolling Stones, Jimi Hendrix, Frank Zappa, Cream, Pink Floyd) y el flamenco. 'El Patio' (1975) de Triana está considerada como la obra maestra del rock andaluz; un disco esencial al que, no obstante, le costó encontrar su público. No era un LP de fácil digestión: el tema inicial, 'Abre la puerta', dura nada más y nada menos que nueve minutos y cincuenta segundos. Sin embargo, Triana ya habían preparado a los oyentes para los siguientes asaltos. Con los álbumes 'Hijos del agobio' (1977) y, sobre todo, 'Sombra y luz' (1979) alcanzaron el éxito masivo. El trío marcó una época hasta que un fatal accidente de coche terminó abruptamente con su carrera. Jesús de la Rosa se había estrellado contra una furgoneta que circulaba en sentido contrario tras un concierto solidario en Donostia.

Smash, más orientados al blues-rock y la psicodelia, habían golpeado primero. En 1970 sorprendieron con los juegos vocales y melodías que destacaban en su debut, 'Glorieta de los Lotos', en referencia a la plaza del parque María Luisa de Sevilla. La fusión ya estaba en marcha. Sin aquella primera hornada hubiera sido muy complicado contar con la aparición de otras figuras imprescindibles del rico ecosistema andaluz: desde Veneno, pasando por Camarón de la Isla, la unión entre Lagartija Nick y Enrique Morente en `Omega` en 1996 o los escarceos de Los Planetas, ya en los 2000, le deben mucho a los pioneros.

Últimamente, el denominado rock andaluz no le quita los ojos a los también sevillanos Derby´s Motoreta Burrito Cachimba. Es el grupo de guitarras de moda en el sur. Además de continuar fielmente con la tradición musical de su pueblo, tiran de la psicodelia virulenta de grupos contemporáneos como King Gizzard & The Lizard Wizard, gastan estética y actitud quinqui y sus directos son espectaculares. Los Derby´s, como se conoce popularmente, hacen kinkidelia. Y son ya un reclamo habitual de los festivales veraniegos. Además de publicar dos discos de estudio (el homónimo 'Derby´s Motoreta Burrito Cachimba', en 2019, y en 2021 'Hilo Negro'), acaban de firmar la banda sonora de la película 'Las Leyes de la Frontera'. Están nominados a los Premios Goya 2022 a la Mejor Canción Original por el tema que da nombre al largometraje de Daniel Monzón. El rock andaluz saca pecho en pleno siglo XXI.