Descubre la capital de Cantón

Esta moderna urbe del sur de China, en la que destacan los rascacielos y las calles abarrotadas, cada vez atrae a un mayor número de turistas, pero Cantón no ha roto su vínculo con el pasado. Por eso destacan también sus templos, mezquitas y su arquitectura clásica. ¿Te animas a visitarla? La familia Urrestilla Etxezarreta ya lo ha hecho

Si te gusta China y su cultura, no puedes pasar por alto una visita a Cantón, la provincia de Guangdond, al sur del país. Es una de las ciudades más pobladas. Sus altos edificios y su alboroto destacan entre los turistas. Sobre Cantón existe una leyenda. Se dice que fue construida sobre el lugar en que cinco genios montados sobre cinco cabras aparecieron para descubrir a la humanidad los cereales. El mito pone de manifiesto la fertilidad de la tierra del delta del Río de las Perlas, una rica zona agrícola cultivada desde tiempos remotos. Por este motivo Cantón se ha llamado tradicionalmente la "Ciudad de las cabras". En la actualidad, es una importante ciudad comercial e Industrial puente de relaciones con todo el mundo, además de una de las ciudades más modernas de todo China. Se podría decir que es la urbe más grande y destacada del Delta del río de las Perlas.

Cantón resulta atractiva para los turistas y si no has estado nunca te dejamos un listado de las cosas que deberías ver sí o sí durante tu estancia. Eso sí, deberás prácticar previamente un poco el idioma.

1 La torre de Cantón: se trata de la segunda torre de telecomunicaciones más alta del mundo tras la Tokyo Skytre. Tiene 600 metros de altura y en su día llegó a ser el edificio más alto del mundo. Ahora alberga la quinta plaza en ese ránking, encabezado por el Burj Khalifa en Dubai. En la Torre de Cantón también podrás disfrutar del observatorio exterior más alto del mundo, a 488 metros. Y también del Bubble Tram, unas cabinas que dan vueltas a la torre a 455 metros de altura y donde es común ver pedidas de mano.

2 Fotografiar la Ópera: Al otro lado del río encontrarás la preciosa Ópera. Fue diseñada por la arquitecta iraní Zaha Hadid y quiso que se asemejara a dos piedras en la orilla del río. Este teatro se ha convertido en el mayor centro de este género en el sur de China. Junto al Centro Nacional de las Artes Escénicas en Pekín y el Gran Teatro de Shanghái, es el teatro más importante del país.

3 El Templo de los seis Banianos: el Templo de los Seis Bananios se encuentra en pleno corazón de la ciudad y es uno de los templos budistas más bonitos que ver en Guangzhou. Fue construido en 537, aunque se ha reconstruido varias veces y también ha cambiado de nombre. Tiene una gran colección de reliquias culturales, aunque su principal atractivo son su pagoda y los budas de oro en el Mahavira Hall.

4 Visitar el Mauseoleo del Rey Nanyue: una de las visitas más interesantes que hacer en Cantón es visitar el Mausoleo del Rey Nanyue Tendrás la oportunidad de entrar en su tumba y ver las colecciones de artefactos que se encontraron en su interior. Está en su sitio original ya que afortunadamente el sitio no fue objeto de saqueo. La tumba tiene más de 2.000 años, aunque no se descubrió hasta 1983.

5 La academia del Clan Chen: este conjunto de edificios fue construido en 1894 por el clan Chen para que sus hijos pudieran estudiar para los exámenes imperiales. Querían llegar a ser funcionarios al servicio del emperador. Es un ejemplo perfecto de arquitectura cantonesa. En la actualidad alberga el Museo de Arte Folclórico de Guangdong.

6 Ir de excursión a Xiaozhou: esta es una de las excursiones más interesantes que hacer en Guangzhou. Si tienes varios días en la ciudad puedes barajar la opción de escaparte para conocer este precioso pueblo tradicional. El origen Xiaozhou se remonta a la dinastía Yuan (1271-1368). Cuando pasees por sus calles y observes las casas construidas a lo largo del río, tendrás la sensación de remontarte a ese periodo. Sin duda, vivirás un ambiente muy distinto al de Guangzhou.

7 La isla de Shamian: la isla de Shamian es uno de los lugares que más turistas atrae y es el lugar histórico y cultural por excelencia de la ciudad. En esta isla de arena blanca del distrito de Liwan hay numerosos edificios coloniales de estilo europeo de finales del siglo IXX. Este territorio se dividió en dos, uno pertenecía a Francia y el otro a Reino Unido. En esta zona hay varios hoteles, albergues, restaurantes y tiendas de todo tipo. Además de edificios históricos muy interesantes.

8 Sala memorial de Sun Yat-sen: el memorial se encuentra en la parte sur de la ladera de la colina Yuexiu. Su construcción en memoria del Dr. Sun Yat-Sen, pionero de la revolución democrático-burguesa de China, empezó en el año 1929 y se prolongó hasta el 1931. Entre el edificio y los jardines ocupa un total de 62 000 m2. Es una de las construcciones más simbólicas de la ciudad por su apariencia y forma octogonal y por ser el lugar en el que se celebran reuniones nacionales e internacionales, además de actuaciones. Justo delante del edificio se encuentra la estatua de bronce de Sun Yat-Sen. Actualmente todo el memorial se considera una reliquia.



Sumérjete en las tradiciones chinas

Cantón, al igual que otra ciudad China que visites, tiene sus propias tradiciones y costumbres. Si vas a visitarlo, tienes que tener en cuenta que la cultura china es una de las más antiguas de la humanidad y tiene sus múltiples peculiaridades. Te las descubrimos:

Comida: la comida callejera es uno de los referentes que marcan las culturas de los países, un hot dog en las calles de Nueva York, una arepa en Colombia o Venezuela, y así con cada rincón del mundo. Pero en China te venderán insectos. Has leído bien, insectos, y de todo tipo.

Cultura: desconocer la cultura y tradiciones de un país como China, podría hacer que no te reciban con mucha amabilidad o que sientan que estás siendo mal educado. Por eso debes tener en cuenta ciertas acciones que no deberías hacer en el país asiático. Por ejemplo, no claves los palillos en el arroz, pues significa que deseas la muerte de la persona que te ha servido la comida.

Higiene: quizás el mayor hándicap a la hora de pensar en viajar a China sea la higiene y es que todos hemos escuchado cosas sobre los baños en China. Durante tu estancia podrás comprobar con tus propios ojos que hay baños de todo tipo. Es decir, baños de estilo chino (de los que tienen un agujero y nada más), y baños de estilo occidental. En algunas ocasiones como en pueblos más pequeños y menos turísticos quizás solo encuentres del primer tipo, pero te acostumbrarás y, en realidad, es más higiénico, ya que tu piel no tiene contacto con ninguna superficie.

Mal olor en los baños: no se puede tirar el papel usado por el inodoro, sino que hay que tirarlo a la papelera y, claro, la acumulación del papel genera un desagradable olor en la ciudad.

Bailes: la danza es una expresión muy popular en la cultura china. De hecho, vas a encontrar muchos ejemplos de ella durante tu viaje. En los parques o en las plazas de algunas ciudades o pueblos es muy común encontrar a un grupo de personas bailando de forma totalmente compenetrada y coreografiada. Y es que, para ellos, es una forma de hacer ejercicio, pero además la cultura china es muy social, por lo que es una manera más de socializar y hacer comunidad.

Deporte: el Tai Chi es un deporte popular en China y es, además, un arte marcial que se ha exportado al mundo entero. Durante tu viaje por el país podrás observar cómo por las mañanas hay gente en los parques practicándolo.

Vestuario: los trajes tradicionales en China actualmente solo se usan en las ceremonias y festivales. Si paseas por las ciudades o pueblos verás que la gente usa la forma de vestir occidental. El vestuario tradicional chino es el Hanfu, una túnica y falda estrecha de varios colores distinto al amarillo, ya que sólo el emperador podía usar este color. Una de las curiosidades de China más llamativas es que el color del luto tradicional China es el blanco.

"Allí en Cantón convive gente rica y gente pobre sin que nadie se amilane ni se aparte" joanes urrestilla carpintero

"La polución en Guangzhou está muy presente y se nota cierta bruma en la atmósfera" olatz etxezarreta administrativa