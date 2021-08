Gavira: "Nuestro partido fue una completa mierda"

Adrián Gavira, eliminado hoy junto a su compañero Pablo Herrera en octavos de final de voley playa en los Juegos de Tokio, definió su partido ante los rusos como "una completa mierda".

"Estamos fuera de los Juegos Olímpicos, así que estamos tristes", afirmó el castellonense.

"Empezamos muy fuertes en la primera parte del segundo set, pero no fue suficiente. Creo que hemos hecho un buen torneo, estamos contentos por ello, pero estamos fuera", lamentó tras el choque.

"Hemos hecho un gran torneo. Hemos jugado contra los mejores jugadores del mundo. También en este partido contra los campeones del mundo fue duro, pero estoy contento de que hayamos dado lo mejor de nosotros. Estamos eliminados, pero estamos muy contentos con nuestro torneo", insistió.

Gavira alabó a su pareja de juego: "Ha hecho un gran torneo. Su actuación aquí en Tokio fue igual a la que tuvo en sus primeros Juegos Olímpicos (en Atenas cuando ganó la plata).

Herrera, por su parte, consideró que hoy no fue su día.

"Adri ha hecho algunas cosas buenas, alguna defensa, pero al final han remontado y se ha acabado el partido", resumió.

"Al final han apretado mucho en los bloqueos y en la defensa, mientras que yo no me he encontrado muy bien en el juego interior. Esa fue la clave", dijo.

"Hemos jugado muy bien durante la fase de grupos. También contra Polonia hicimos un gran partido y esta noche hemos jugado contra los campeones del mundo y al final no ha sido suficiente para ganar", añadió.

Respecto a una posible participación en París en sus sextos Juegos Olímpicos, Herrera no cerró esa opción.

"Es solo dentro de tres años, así que es una gran pregunta. Primero tenemos que clasificarnos y va a ser difícil porque el nivel de ahora es una locura", advirtió.

"Esperamos poder seguir jugando juntos. Terminaremos esta temporada y luego hablaremos, pero somos felices juntos, disfrutamos jugando juntos, así que sería bonito jugar por la clasificación para París (2024)."

La pareja fue apeada de los Juegos en octavos por Viacheslav Krasilnikov y Oleg Stoyanovskiy por 2-0 (22-20 y 21-17).

En la sesión matinal habían caído, también en octavos, Liliana Fernández y Elsa Baquerizo por 2-0 (21-13 y 21-13) ante las canadienses Sarah Pavan y Melissa Humana-Paredes.