Tokio 2020 | Carlota Ciganda empieza con buen pie en el Kasumigaseki

La navarra Carlota Ciganda y la malagueña Azahara Muñoz firmaron sendas tarjetas de 68 (-3) y 69 (-2) golpes, para situarse a solo dos y tres de la primera líder, la sueca Madelene Sagstrom, autora de una vuelta de 66 (5 bajo par) en el torneo femenino de golf de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La joven de Ultzama empezó con mucha fuerza, con birdie al uno, pero sendos bogeys en los hoyos 3 y 4 comenzaron a preocuparla. Empezó definitivamente a enderezar el rumbo con birdies en los hoyos 8, 9, 11 y 12, estos dos últimos con dos largos putts-. Bajó el ritmo con bogey en el 16, enmendado enseguida con birdie al 17 para acabar con par en el 18.

Azahara Muñoz se puso 3 abajo en los nueve primeros hoyos de su ronda con tres birdies si errores. En los segundos nueve tuvo dos sobresaltos, en forma de bogeys al 10 y al 17, pero con un birdie al 13 entre medias con el que cerró su esperanzador 69.

Nacida hace 28 años en Uppsala y que cuenta con un título en el LPGA Tour (torneo Gainbridge de 2020), Sagstrom firmó una tarjeta con cinco birdies -cuatro de ellos en los nueve primeros hoyos de su vuelta- y sin fallo alguno para situarse en cabeza en el campo este del Kasumigaseki Country Club, escenario del torneo este este miércoles y el sábado.

La estadounidense Nelly Korda, número uno del mundo, también hizo cinco birdies, pero dos bogeys en los hoyos 2 y 4 emborronaron su ronda. Comparte el segundo puesto con la india Aditi Ashok.

A dos golpes de Sagstrom se sitúa el trío formado por Ciganda, la finlandesa Matilda Castren y la número 2 del ránking mundial femenino, la surcoreana Ko Jin Young. Las tres con 68 golpes (-3).



"Un -3 es un buen comienzo"

La defensora del título logrado hace cinco años en, la también surcoreana Park Imbee, empezó con una vuelta de 69 (-2), y comparte la séptima plaza con otras siete jugadoras, entre las que está la cuarta del mundo, su compatriota Kim Sei Young, y Azahara Muñoz."Más que nada estoy contenta con el resultado. Un -3 es un buen comienzo, aunque no he jugado todo lo sólida que me hubiera gustado. Creo que se puede jugar mejor", dijo Ciganda en declaraciones que difunde la federación española."He hecho buenos pares, he metido buenos putts... Las opciones de birdie que he tenido las he metido. Contenta de esa garra, de esa lucha. Ahora a descansar e ir a por todas mañana", agregó la de Ultzama.Al explicar su ronda, Ciganda dijo: "En el hoyo 8, cuando iba al par, he pagado una gran madera 5 y la he dejado a 5 metros para eagle. No la metí, pero encadené birdie-birdie para ponerme -1. En la segunda vuelta he metido dos putts buenos largos, en el 11 y en el 12. Luego hice bogey al 16, un buen birdie al 17 y acabé con un tirazo en el 18 desde el rough. Creo que la vuelta es buena"."Mañana tengo que coger más greenes. Quiero dejarla un poquito más cerca cuando tiras desde la calle. Eso sería la clave", señaló.Sobre el recorrido, Ciganda declaró: "El campo me encanta. Es un campo en el que puedes hacer pocas si juegas bien. También te puedes liar si te vas al rough y fallas greenes".