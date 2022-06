Un día menos para la goleada de Moreno en Andalucía

Nueva sesión de baño y masaje para la diestra que va a arrollar en la Bética y la Penibética. Y será, como celebra por adelantado Juan Ramón Lucas en La Razón, un dos por uno. Tan suculenta como la victoria del PP resulta imaginar la derrota de los malvados: "Andalucía va a marcar una pauta y señalar un camino. El fuego artillero a discreción que ejecuta el Gobierno en las jornadas previas a la caída definitiva del imperio socialista andaluz, es el prólogo, son los juegos de artificio con que se intenta confundir al público por ver si alguno cae en la trampa. Decía el candidato Espadas hace unos días, a la vista de la negrura del paisaje que dibujan las encuestas, que tomemos nota de lo que va a pasar el domingo. Y, sí, se hará. Nosotros para guardarlo en las estanterías de la Historia. En su partido, para afilar de nuevo algunos cuchillos porque alguien tendrá que pagar la factura y no será Sánchez".

El director de ABC, Julián Quirós, no deja de mirar el reloj. Cada tic seguido de su tac le suena a clavo en el ataúd del sanchismo: "Ahora que el Covid está orillado era la ocasión de echar las campanas al vuelo, pero la inflación y el encarecimiento de los combustibles están incitando a británicos y alemanes a quedarse en casa. A Sánchez ya sólo le falta acostarse el 19-J con la certeza de que ha comenzado su cuenta atrás".

De director a director, Francisco Marhuenda añade desde su atalaya en La Razón que, además, en caso de necesidad Vox se comerá sus propias palabras y apoyará a quien no le queda más remedio que apoyar: "No soy el oráculo de Delfos, aunque me gustaría, por lo que no sé si mantendrá o no el pulso hasta el final, pero no imagino a Vox votando con el PSOE, Izquierda Unida, Podemos, Adelante Andalucía€ para impedir que Juanma Moreno sea el presidente de la Junta".

Dice que no es el oráculo de Delfos, pero se mete a adivino igual. Y lo mismo hace Jesús Nieto Jurado en ABC. El ha escrutado las tripas de un gallo y ya sabe que la izquierda enfaduca no asumirá palmar las elecciones: "Van a salir el lunes, o antes. Cuando vean que el recuento nos les da ni para el taxi. Van a tapar el sol o la luna. Al Frankenstein que les quede lo van a vestir de lunares, de lunares verdes y blancos, y volverán a eso de la «alerta antifascista»: la de Pablo Iglesias desaforado cuando a Andalucía llegó el primer viento de cambio".

Si hoy es miércoles, hay filípica de Federico Jiménez Losantos en El Mundo. Aparte de darle un soplamocos a Moreno como quien no quiere la cosa diciendo que tiene "el mismo talante pastueño de ZP", su aportación consiste en aclarar que los buenos-buenos de la peli son los abascálidos: "Andalucía ha cambiado hacia la derecha, cuyo triunfo empezó con Vox en las pasadas elecciones y se mantiene al asentarse al alza Vox mientras PP y Cs se unen y suman. El centro vuelve a la Derecha que siempre fue".

En el digital catolicón El Debate, la toman con la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez. Así, Mayte Alcaraz la pinta a ella y su pareja como secesionistas, se lo juro: "Solo nos quedaba que los Kichi se volvieran ahora los Junqueras de Cádiz y declarasen la independencia de la chirigota. Cuidado: el próximo domingo, si las urnas les favorecen, nos declaran la DUI".

Eso es casi caricia al lado de la rancia machirulez que escupe sobre Rodríguez Antonio R. Naranjo. Apártense un poco, no se que les salpique la caspa: "Tere, bonita, del toto y sus némesis ya nos encargamos cada uno. De ti esperamos que derrotes a una izquierda zángana para que, al menos, haya una izquierda equivocada. No es mucho pedir, se trata solo de distinguir la paja del heno, con perdón". Respeto y tal.