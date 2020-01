Villava decide en enero qué parcela cederá para el nuevo centro de salud

villava-atarrabia - O la trasera de la gasolinera de la avenida de Pamplona -en el entorno del jardín de la calle Oianpea- o la plaza Iturrondo, junto a la escuela infantil Amalur. Son los dos emplazamientos entre los que se debate el Ayuntamiento de Villava para su cesión al Departamento de Salud del Gobierno de Navarra. En uno o en otro se levantará en el futuro el nuevo centro de salud de la localidad, cuyo proyecto podría estar redactado este curso.

El Pleno municipal, en la última sesión celebrada en diciembre, aprobó por unanimidad de los presentes el Plan Especial de Actuación Urbana para el cambio de uso de estas dos parcelas para su posible cesión al Departamento. Los ausentes fueron los cuatro ediles de Navarra Suma, que salieron del salón antes de la votación "para no incurrir en ninguna responsabilidad penal ni administrativa" al no estar "de acuerdo ni con el procedimiento ni en que se vote de forma ordinaria", dijo Carlos Burgui. Un supuesto que descartó justo después el secretario municipal, Patxi Gil: "No hay ningún problema legal ni de responsabilidad penal al votar esto". Con la modificación aprobada, el Consistorio se decantará por una de las parcelas previsiblemente este mismo mes. E iniciará, de nuevo en pleno, el expediente de cesión al Departamento de Salud.

La parcela de la plaza Iturrondo fue la última en incorporarse a la terna de ubicaciones susceptibles de albergar el centro de salud, entre las que también se apuntaba inicialmente a la plaza de la Paz (la de los montículos), opción esta última descartada. La plaza Iturrondo, con una superficie de 1.350 metros cuadrados, se encuentra en la zona más densamente poblada de la localidad, uno de los factores que ha llevado al Consistorio a su incorporación como opción viable, previa modificación del Plan Especial de Actuación Urbana aprobado en diciembre.

presupuestos participativos Por otro lado, ya se conoce el destino para los 60.000 euros habilitados en los Presupuestos Participativos de la villa, para los que se presentaron tres propuestas. Una de ellas, la ampliación de la zona del rocódromo del polideportivo, se rechazó por criterios técnicos ante la falta de concreción de la propuesta. La solicitud ganadora ha sido la segunda fase de remodelación del patio del colegio público Atargi, que ya se adecuó en su primera fase en la anterior convocatoria de los presupuestos participativos.

Además, el Club de Jubilados propuso un gimnasio al aire libre para las personas mayores en la trasera de la calle Atarrabia, en una zona ajardinada junto al río. Y pese a que esta propuesta no resultó ganadora en la votación, con los 60.000 euros de los Presupuestos Participativos el Consistorio tiene previsto ejecutar los dos proyectos a lo largo del año.