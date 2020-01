La banda de las apymas de colegios públicos de Pamplona

zizur mayor - La iniciativa surgió en 2018 en la preparación de la fiesta de fin de curso que celebran de forma conjunta las apymas de Erreniega, Catalina de Foix y Camino de Santiago, los centros públicos de Zizur Mayor. "Estaba metido en una de las apymas, y para animar a los críos que empiezan con los instrumentos, se me ocurrió que nos juntáramos y preparásemos un concierto con canciones pop/rock. Y así fue", relata Guillermo Bea, guitarra, mandolina y voz (además de compositor) de Mums and dads, el grupo musical que surgió de aquella experiencia.

Una docena de adultos y ocho niños encontraron huecos para ensayar -sorteando las agendas de los menores y sus extra escolares-, con un repertorio de unas quince versiones y "una gran respuesta del público", recuerda Guillermo.

Después, de pura casualidad, "de repente te dicen que un colectivo de Zizur que se dedica a difundir el cine estaba preparando un cortometraje, y querían una banda sonora con temas originales. Empecé con el reto de preparar temas nuevos, y pensé que era buena idea hacerlo entre nosotros, con los que habíamos participado en el concierto de fin de curso. Fue coincidencia, casualidad. Como pasan las cosas a veces", reconoce. Así, como pasan las cosas a veces, en enero de 2019 incorporaron tres canciones originales al cortometraje Nata y Chocolate: Terimosó, blues de los llanos y Holydays. El corto se presentó en Zizur Mayor y en Sesma, donde el grupo tocó los tres temas en directo. A Guillermo le acompañó entonces "el núcleo duro" de la primera experiencia, "porque movilizar a las 20 personas con tan poco tiempo era muy difícil". En concreto, Cristina Abad (voz), Ainhoa Zabalza (voz), Daniel Morán (batería), Ricardo Fernández (bajo), Javier Dieguillo (guitarra) y el propio Guillermo son Mums and dads. Cuatro de ellos, Ainhoa, Cristina, Ricardo y Guillermo, con una dilatada trayectoria en otras bandas musicales. Y se les presentó un nuevo reto.

el proyecto 'maider' "Tras la buenísima experiencia de nuestra primera banda sonora, nos propusieron trabajar en una segunda película, Maider. Hemos trabajado durante el segundo semestre de 2019 y el resultado han sido otros tres temas originales, que en diferentes versiones y junto a un tema del grupo Touché forman ya parte de la película", explica Guillermo. Iker, Nahia e Iván, Behind that door, María y Olvídame son los temas de este nuevo cortometraje. "No dejamos de hacer canciones rock/pop. No es una banda sonora al estilo de John Williams", reconoce Guillermo sobre la particularidad de componer para el medio audiovisual, aunque "sí que te inspiras en las escenas y en los textos, ves dónde van las canciones y las preparas para escenas concretas", asegura.

"Cuatro jóvenes en su último verano de adolescencia empiezan a percibir los desafíos de la vida adulta, los desengaños, la responsabilidad, la gestión de las emociones? Su amistad, hasta ahora siempre asegurada, se pondrá a prueba". Es la sinopsis de Maider, el cortometraje realizado por Zine'68, grupo de aficionados al cine de Zizur Mayor dirigido por Cristina Calvo, quien también ha escrito la letra de uno de los temas del cortometraje. La cinta, de 30 minutos de duración, se presentará en la casa de cultura de Zizur Mayor el próximo domingo 26 de enero (20.00 horas), cita en la que Mums and dads interpretará en directo los temas compuestos para el cortometraje. La entrada a la proyección/concierto cuesta dos euros.

Después, el siguiente hito del grupo, "junto a otros músicos de tres colegios de Zizur", será el concierto de fin de curso en mayo de 2020. Y a partir de ahí "espero que haya más jóvenes y más padres y madres... que participe más gente nueva y sea una idea que vaya perdurando en el tiempo", dice Guillermo como deseo final.