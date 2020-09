Ana Garrido da sus primeros pasos como cantautora

marcilla – La marcillesa Ana Garrido, de 17 años, lleva desde los 6 pegada a una guitarra y, a pesar de componer sus primeros temas con apenas 13 años y de subir a las redes sociales desde hace cuatro años versiones de otros grupos, no ha sido hasta ahora cuando se ha atrevido a dar a conocer su faceta de cantautora con dos temas; Lost y Stranger. Sin dejar de lado sus estudios, ya que empezará Diseño Gráfico en Pamplona el día 25, asegura que no se marchará sin su instrumento y que quiere seguir vinculada al mundo de la música.

Sus primeros pasos con la guitarra los dio en la escuela de música pero enseguida vio que el punteo, que era lo que ahí se aprendía, no le gustaba, así que de la mano de su padre, gran aficionado a este instrumento, aprendió el resto de forma autodidacta; ahora toca las guitarras española, acústica y eléctrica, así como el ukelele.

De momento, su estudio de grabación lo tiene montado en su habitación y a veces se le cuelan sonidos del exterior como las campanas de la iglesia, ríe al acordarse. Acompañada por un micrófono, una tarjeta de sonido, el ordenador y la guitarra ha dado forma a los dos sencillos que ya se pueden escuchar en Spotify buscando Ana Garrido o en Youtube en Ana Garrido Covers.

Ambas canciones están escritas en inglés y es que "no me sale componer en castellano, y mira que lo he intentado".

Lost, su primer sencillo, explica, apenas tiene que ver con la idea que lo originó; pensaba hablar sobre el amor pero "me di cuenta de que se puede estar perdida de muchas formas, no solo en el amor. Por ejemplo, en mi caso, soy una persona muy casera, no me va lo de salir de fiesta, he viajado mucho con mis padres y he estado muchos fines de semana fuera. En cierto modo a esta edad puedes no encajar con tu grupo de amigas por ser diferente, pero no significa que sea algo malo".

Mientras que en Stranger "mi amiga Irune Fernández está con un chico alemán (Jonas Jacobs) y se me ocurrió darle esa perspectiva; me mandó un audio muy bonito explicándome cómo puede haber química a pesar de tener un idioma y una cultura diferentes. Me gusta darles un toque personal a los temas y en el puente hay 10 segundos de conversación entre ellos".

Las portadas también las diseña ella misma y trata de que tengan relación con el trasfondo de la canción. Por ejemplo, Lost muestra un pájaro que vuela a la contra, algo perdido, que se va de la bandada. Mientras que para el segundo tema utilizó una fotografía de su amiga pintada a mano con el móvil.

pasos a seguir Ana, que se define como 'baladera', siempre ha querido estar en una banda, aunque asegura que es algo muy difícil. Además, le gusta escuchar todo tipo de música salvo el reggaeton y el trap y entre los artistas que escucha destaca a Demi Lobato, Camila Cabello o Leroy Sánchez.

Esta marcillesa, de momento, no va a subir más canciones a internet lo que no quiere decir que no siga componiendo y es que, asegura, su idea es grabar un disco en los próximos meses. "No tengo fecha porque quiero hacer cosas que suenen diferentes. Mi objetivo es que se escuchen las canciones, no aspiro a ser famosa. Quiero que en mis canciones y música se entienda lo que quiero trasmitir, llegar a quienes se puedan sentir identificados".

Perfeccionista y detallista, asegura que solo escuchan sus canciones antes de estar acabadas para recibir un primer feed back sus padres y su amigo Enrique.

Esta artista de momento se está dando a conocer a través de las redes sociales y, de hecho, gracias a uno de los vídeos que subió cantando le esponsorizaron con una guitarra de la compañía Kononykheen. Además, comentaba con orgullo, en una emisora local de Mallorca pusieron recientemente una de sus canciones.

Garrido, que este año probó fortuna en las becas Rock Camp, tuvo el placer de cantar en marzo con Alba Reche en la sala Tótem tras imponerse en un concurso. "Subir al escenario con ella fue muy impactante, estaba muy nerviosa, pero disfruté mucho y pude saludar a todos los miembros de la banda".

Para terminar, Ana no quería dejar pasar la ocasión para agradecerles el apoyo a sus padres, "porque sin ellos no podría hacer nada de esto, me impulsan y me animan, así como a mi familia navarra y mallorquina".