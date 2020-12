¿Cómo será Olentzero y Reyes en Navarra? Cabalgatas 'camaleónicas'

El Gobierno de Navarra y la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) acordaron la semana pasada que celebraciones tradicionales de Navidad como las comitivas de Olentzero, las cabalgatas de Reyes Magos o las carreras populares de la San Silvestre "no podrán llevarse a cabo este año" debido a la crisis sanitaria de la covid-19. El Ejecutivo foral dejó la puerta abierta a formatos "siempre sin público" como las cabalgatas estáticas, en streaming o aquellas que se puedan disfrutar desde los balcones. Las distintas localidades navarras se las ingenian con formatos nunca vistos para que los más pequeños disfruten de las dos noches más mágicas del año.

Será la primera vez desde 1958 que el Olentzero no recorrerá las calles del Casco Viejo de Iruña. Eso sí, el viejo carbonero bajará desde su caserío para dejar los regalos a todos los niños y niñas de Pamplona. "No estaremos en las calles, pero sí en las casas", asegura el presidente de la Asociación de Amigos del Olentzero, Xabier Martínez de Álava.

El 24 de diciembre a las 12 del mediodía la Asociación entregará el premio Txandorra-Carbón Vegetal 2020 al escritor e investigador Fernando Hualde. El acto se podrá seguir en directo por Festaro Telebista. A las 18:30, Festaro también emitirá la comitiva del año pasado y entre medio habrá alguna sorpresa. "Aparecerán unas imágenes de Olentzero escondidas por alguna calle. La gente que lo encuentre y llamé a un número de teléfono recibirá un premio", avanza Xabier.

Además, para esa fecha tan señalada, la asociación ha grabado un vídeo "muy especial" junto con la Banda de Música La Pamplonesa: "Aparecen cantando la canción de Olentzero. Está subtitulada para que la gente lo pueda cantar en karaoke", explica Xabier. También han propuesto a los pamploneses y pamplonesas que se vistan de caseros y caseras en sus casas, que se graben cantando el Horra, horra! gure olentzero y que lo envíen al 646 38 13 16. Las grabaciones se recopilarán y se confeccionará un vídeo en el que aparecerán todos los participantes. El plazo termina el 19 de diciembre.

volando en globo Para los días previos (21, 22 y 23), retransmitirán por la página de Facebook Iruñeko Olentzero los Neguak Kantuz de 2017, 2018 y 2019 que de normal los colegios e ikastolas celebran cada Navidad en el Baluarte. Amigos del Olentzero confiesa que para la tarde del 24 "nos hubiera gustado traer a Olentzero en un globo aerostático y que la gente lo viera por el cielo de Iruña. Pero pensamos que algunas personas lo iban a confundir con Celedón", señala.

Tampoco habrá cabalgata el 5 de enero, pero Mamen Sadaba, presidenta de la Asociación Cabalgata Reyes Magos de Pamplona, tranquiliza a todos los niños y niñas: "Los Reyes Magos llegarán a la ciudad y repartirán todos vuestros regalos. Son conscientes del enorme esfuerzo que habéis realizado en estos meses tan duros", manifiesta. Desde la asociación apuntan a un "acto espectacular" para la tarde noche mágica, pero aún no lo pueden anunciar: "Tenemos algo pensado aunque todavía no lo podemos decir porque Salud no nos ha dado autorización", expresa Mamen, que critica que "se han celebrado eventos que se han autorizado con tan solo dos días de antelación".

A pesar de la cancelación de la cabalgata, durante las fechas navideñas los más pequeños podrán depositar la carta que han escrito a los Reyes Magos en la tradicional carroza de los carteros que recorre la ciudad: "Estará seguramente desde el día 22. Irá por distintas localizaciones del centro de la ciudad como Sarasate, la plaza del Castillo, o Carlos III. Nos han pedido que solo pase por zonas amplias", dice Mamen.

en un autobús inglés El resto de localidades navarras también han encontrado sus propias alternativas. Todas con un mismo objetivo, que los txikis disfruten de dos tardes mágicas muy necesarias.

En el caso de Tudela, Papá Noel acompañado por Mamá Noel, un elfo y una elfa, recorrerán las calles de Tudela entre las 12 y las 14 y las 17 y las 20 horas en un antiguo autobús inglés de dos pisos de los años 60 sin techo en la parte superior. El 5 de enero un espectáculo en la plaza de toros sustituirá a la tradicional cabalgata de sus majestades por las calles de la capital ribera. El evento contará con música en directo, carrozas, cuatro bailarinas acróbatas, que se colgarán de una estructura de siete metros de altura, una pantalla gigante que proyectará a la vez imágenes navideñas y muchas luces rotatorias de colores, brillantina, globos y más sorpresas con la presencia de los tres Reyes Magos. Para poder presenciarlo es necesario realizar una reserva previa mediante el código QR en la web qr4services.com ya que la entrada estará restringida para 300 personas.

Los estelleses menores de 10 años podrán charlar con sus majestades de Oriente por WhatsApplas tardes del 2,3 y 4 de enero. Para ello, los padres tendrán que rellenar un formulario en el que, entre otras preguntas, habrá que contestar a la siguiente: ¿Te has portado bien este año? Las respuestas posibles son tres: sí, no y tal vez.

En Tafalla podrán ver en persona a los pajes, el 3 de enero, y a los Reyes Magos el 5. Las visitas serán en el centro Kulturgunea. Olentzero y Mari Domingi estarán en el frontón Iriarte de Elizondo. Las visitas serán cada 20 minutos por turnos en grupos reducidos.

Desde los balcones. En Olite y San Adrián sí que se celebrará esta Navidad la tradicional cabalgata, pero sin público por las vías públicas. Ambos ayuntamientos han pedido a sus vecinos que vean a sus majestades de Oriente desde los balcones de sus casas. "Decora tus ventanas y fachadas para dar la bienvenida a los Reyes Magos a su paso por tu casa", aseguran desde el Consistorio de San Adrián.