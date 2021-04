25 años de empoderamiento femenino en Peralta

25 años han pasado desde que el 2 de mayo de 1996 se consolidara la Asociación de Mujeres Piedra Alta de Peralta, una entidad que hoy en día continúa su andadura con cerca de 400 socias, y algún socio, y que pretende seguir fomentando la autonomía, la cultura, el ocio y el bienestar entre todas las vecinas.

Juana Resano fue la que en su día tomó las riendas de la asociación acompañada por Mª Jesús Irigaray, Mª Luisa Olivan, Merche Martínez, Josefina González, Josefina Garrido y Mª Ángeles Sangüesa. Desde entonces Nieves Urra, Carmen García, Natalia Soto y Mª Jesús Irigaray también han presidido esta agrupación que gestionan desde 2019 Natalia Soto, que repite como presidenta tras un parón, Petra Mª Pérez como tesorera, Blanca Díaz como secretaria, y Camino Gutiérrez, Antonia Gutiérrez, Luisa Salcedo, Tere Zafra, Marisol Barásoain y Blanca Barásoain, como vocales.

Entre los objetivos que persiguen, cuentan, están el que las peraltesas puedan salir para ver otros lugares, conocer otras culturas y que se desarrollen a nivel personal con los múltiples talleres. De hecho, han organizado variados viajes por el país; a la playa y al Pilar son un fijo en el calendario, y después han hecho escapadas de día o de fin de semana.

Además son muchos los cursos que han puesto en marcha, algunos esporádicos y otros que siempre organizan como estiramientos con hamacas, fitness acuático, mindfulness, reeducación postural, cocina, cuidado persona, pilates, y también han impulsado alguna exposición. "Los cursos han cambiado y evolucionado; antes triunfaban los de bolillo y ahora tienden hacia una mejora personal.

La asociación se vuelca en torno al Día de la Mujer, el 8 de marzo; este año proyectaron una película y organizaron una mesa redonda con mujeres de Peralta en la que debatieron sobre un tema concreto, en este caso, Mujeres con inquietudes, y participaron en la concentración que organizó el Ayuntamiento.

También colaboran en actividades que hay en el municipio como, por ejemplo, el reparto de chocolate en San Juan, el Día de la Verdura, llevan un estandarte el día de la Virgen de Nievas, ayudan en la recaudación de fondos para proyectos solidarios y en mayo hacen la cuestación a favor del cáncer. Además, el 25 de noviembre participan en la concentración en contra de la violencia de género y en Navidad suelen hacer una cena de hermandad y una misa en memoria de las socias fallecidas ese año.

"La gente responde siempre, las cosas que hacemos gustan y tienen buena aceptación; a la juventud si le llamas, también se implica y participa", aseguran.

paso a paso De cara al 2 de mayo les gustaría celebrar el aniversario por todo lo alto pero, previsiblemente, tendrán que esperar. Sin embargo, aseguran, "si no se puede hacer en esa fecha, no lo haremos, pero algo celebraremos cuando se pueda. Si hay que esperar a que pase esta situación, esperaremos, pero todas estamos a deseo de poder hacer cosas". En marzo de 2020 frenaron de formar drástica su actividad aunque por WhatsApp intentaron mantener a las socias activas y entretenidas con recetas, ejercicios físicos, consejos de salud, etc. Ahora, y en función de la evolución de la pandemia, la idea es hacer un viaje a la playa y retomar algún curso como, por ejemplo, el de cocina.

Lo que sí que realizaron y que ha servido para sentar un precedente es una mesa redonda junto a las asociaciones de mujeres de Falces, Funes y Marcilla, una acción que sirvió para poner ideas en común, inquietudes y objetivos de cada una.

A corto plazo, y gracias a un pacto que han acordado con el Ayuntamiento a través del área de Cultura, van a poder realizar más actividades y, más de cara a medio plazo, esperan contar con una sede propia. Y es que a día de hoy no tienen y comparten una de las salas culturales. Además, les gustaría involucrar a la gente joven "aunque somos conscientes de que hay otras asociaciones que recogen sus inquietudes".

De acuerdo con este grupo de mujeres, que agradece la labor de las personas que han formado parte de la junta, la de aquellas que han participado en los actos, y la colaboración de los Ayuntamientos, el coordinador de Cultura y los medios de comunicación, "estas asociaciones siguen teniendo su sentido de ser". Además, y aunque les requiere mucha implicación, insisten, "cada una aporta lo que puede, pero solo con ver que la gente acude ya es gratificante; que te digan que les ha gustado, que han estado bien y que se vayan contentas, ya te anima a seguir".