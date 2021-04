Una consulta popular en Baztan decidirá sobre la cantera de Magna en el paraje de Erdiz

La Junta General de Baztan ha acordado, con 27 votos a favor y 4 abstenciones, abrir un proceso participativo que concluirá en un referéndum sobre el proyecto de mina anhelado por Magna

La Junta General de Baztan, en su segunda sesión de 2021, acordó celebrar una consulta popular sobre el proyecto de cantera que Magnesitas Navarras (MAGNA) tiene proyectado en Erdiz. También se aprobó reunirse con los agentes que se considere oportuno para poder realizar la consulta y hacer una defensa firme del derecho a decidir sobre los terrenos comunales de Baztan.

La propuesta fue presentada por los junteros de los cuatro cuarteles de Baztan (Baztangoiza, Elizondoa, Erberea y Basaburua), y fue secundada por 27 miembros de la Junta General. Ningún miembro de la Junta votó en contra y hubo 4 abstenciones, entre ellas las 3 de los concejales de Navarra Suma, que no quisieron participar en la votación, argumentando que esta cuestión no es competencia de la Junta General del Valle. En este sentido, solicitaron un informe jurídico para aclarar si la organización de la consulta es o no su competencia.

En el escrito presentado, los junteros recordaron que el 25 de enero la empresa Magnesitas Navarras, presentó ante los miembros de la Junta General de Baztan el proyecto de la mina, concretamente su propuesta para el pastizal de Erdiz. Posteriormente, en la sesión plenaria celebrada el 25 de febrero, el Pleno municipal adoptó una decisión sobre la nueva petición de Magna, que pretende organizar un proceso informativo con los ganaderos usuarios del pastizal. Los junteros señalaron que hace unos diez años hubo un gran debate social en Baztan sobre el proyecto de mina que Magna pretendía realizar en el pastizal comunal de Erdiz, y que salta a la vista la intensa preocupación que el tema suscita entre los baztandarras, por el hecho de que el de Erdiz es un pastizal comunal, por lo que según lo aprobado en la Junta, "es necesario fijar una hoja de ruta para poder gestionarlo de forma democrática y transparente, aspecto que "corresponde a la Junta General del Valle de Baztan, como gestor de los terrenos comunales del valle".

En este sentido, la Junta acordó que la meta de la hoja de ruta será una consulta popular vinculante sobre el proyecto. Antes de la consulta, la Junta General organizará un proceso de información y debate social, ofreciendo la posibilidad de participar a diferentes agentes del valle. Para ello, en la misma sesión, se creó una comisión que será la responsable de fijar la hoja de ruta que derivará en la consulta popular. Varios junteros mostraron su voluntad de participar en dicha comisión, que estará formada por Joseba Otondo y Xabier Torres (EH Bildu), Joseba Moreno (Geroa Bai), Iñigo Iturralde (Baztango Ezkerra), Pello Iriarte (alcalde de Irurita), Pello Obregozo (Juntero de Erberea), Miguel Etxandi (Juntero de Baztangoiza) e Iban Larratxea (Juntero de Elizondoa).

PRIMERA JUNTA La segunda Junta del año también fue la primera para varios miembros de ella, para los alcaldes y las alcaldesas que se eligen cada dos años. Algunos han sido reelegidos, y ya participaban desde antes en ella, es el caso de los alcaldes de Berroeta, Arraioz y Gartzain, Carlos Garaikoetxea, Joxelu Retegi y Fernando Arraztoa respectivamente. Los demás alcaldes y alcaldesas entrantes participaron por primera vez en la Junta General: Ixabel Aleman (Amaiur), Aitor Iturralde (Azpilkueta), Kaiet Itoitz (Erratzu), Imanol Etxeberria (Arizkun), Imanol Juanikotena (Elbete), Aitor Bazterrika (Elizondo), Ernesto Prat (Lekaroz), Pello Iriarte (Irurita), Jorge Oteiza (Oronoz-Mugairi), Joxean Etxeberria (Ziga), Kristina Fernández (Aniz) y Pello Sarratea (Almandoz). El Presidente de la Junta General, Joseba Otondo, les dio la bienvenida y les agradeció su compromiso con el valle y, en particular con sus respectivos pueblos. Si bien once de los quince alcaldes y alcaldesas fueron nombrados oficialmente en la primera Junta General del año, ya que habían sido elegidos por los batzarres de sus respectivos pueblos el tercer domingo de diciembre, ayer fue el turno del nombramiento oficial de los representantes de Amaiur, Arizkun, Elizondo e Irurita, pueblos en los que sus representantes han sido elegidos a posteriori.