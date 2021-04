'Aroztak' anuncia que abandona la acampada de Aroztegia

El colectivo Aroztak, que desde el pasado 16 de abril ha participado en la acampada de resistencia contra las obras iniciadas en el mismo área de Aroztegia, ha anunciado que abandona el campamento.

En un comunicado señalan que "hemos estado once días en Aroztegia en la acampada organizada para defender nuestra tierra. En estos once días hemos parado a aquellos que tenían el objetivo de desmenuzar nuestro entorno, colocando nuestros cuerpos delante de las máquinas. Nos hemos enfrentado juntos a las fuerzas represivas de diferentes colores que nos han venido amenazando cada día". También han querido recordar a las personas que han ayudado desde fuera del campamento, "una ola de solidaridad nos ha dado apoyo y fuerza, empezando desde el pueblo de Lekaroz, pasando por gente y colectivos de diferentes rincones de Euskal Herria. Hemos reforzado las relaciones que sirven para reforzar nuestra lucha, mientras estamos parando este destrozo, que es nuestro objetivo. Nos hemos cuidado mutuamente mientras cuidábamos de la tierra, porque tenemos claro que tan importante como el objetivo es el camino".

Ante el hecho de que el pasado viernes la empresa Tex se llevara las excavadoras de la zona de Aroztegia, destacan que, "ha sido una pequeña victoria en esta larga lucha". Sin embargo, no se conforman con ello y recuerdan que "el objetivo es que este Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) se suspenda, y no pararemos hasta conseguirlo. Queremos dejar claro ante el Gobierno de Navarra, Palacio de Arozteguía S.L. y su cómplice Tex que aquí es el pueblo el que manda y venga quien venga, siempre nos tendrá enfrente".

Tras la marcha de Tex, han decidido abandonar el campamento y ahora han puesto el punto de mira en el 15 de mayo, "con el objetivo de preparar con todas las fuerzas la manifestación organizada en Elizondo". Tienen claro que "esta pequeña victoria no es definitiva, no somos necios, sabemos que los impulsores de este proyecto no van a desistir, pero deben saber que nosotros también estamos dispuestos a volver siempre que sea necesario. Si tienen la tentación de seguir con este destrozo, volveremos y los pararemos otra vez".

En la nota también se dirigen al Gobierno de Navarra y a todos los partidos políticos que le apoyan, "tienen más responsabilidad que estos capitalistas con hambre de dinero insaciable", porque "esta imposición no es posible sin representantes políticos que acepten y formen parte de un sistema basado en el soborno y la corrupción".

Por ello, piden nuevamente al Gobierno de Navarra y, de forma directa o indirecta, a todos los partidos que lo apoyan, que conviertan en su prioridad la suspensión del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal, "todas las peticiones que se hagan al margen de ello no son más que apariencias".

Para finalizar, el colectivo Aroztak ha querido agradecer "a todos los que han participado de forma directa o indirecta en esta lucha".

AROZTAK: "siempre nos tendrán enfrente"

el colectivo avisa que si vuelven a retomar las obras están dispuestos a "volver siempre que sea necesario".