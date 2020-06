'App' para conocer el aforo de Aranzadi y San Jorge

Las piscinas municipales no pueden sobrepasar el 75% del total y los usuarios conocieron medidas como no salpicar o no saltar

La temporada de baño se inició ayer, 22 de junio, en las piscinas municipales de El Complejo Deportivo Aranzadi que se prolongará hasta el 7 de septiembre. La vuelta a la actividad en estos espacios es una de las novedades que comenzó este lunes tras el final del estado de alarma. Hoy martes será el turno de apertura de la Ciudad Deportiva-Aquavox de San Jorge, que abrirá hasta el 15 de septiembre.

Este lunes el complejo deportivo amaneció con una larga fila de espera. Muchos vecinos se acercaron hasta las inmediaciones para remediar los problemas informáticos que surgieron para poder llevar a cabo la renovación de los nuevos abonos. "Intenté hacerlo por internet y no hubo manera", comentó una de las usuarias. Estas se quejaban de lo complicado que resultaba esta gestión telemática, "somos mayores y no dominamos las tecnologías", reprochó otra de ellas. Donde más faena hubo fue en la recepción ya que estuvieron respondiendo a las dudas planteadas por los abonados y por el funcionamiento de las nuevas medidas. La reapertura fue tranquila y sin aglomeraciones en las instalaciones.

El primer chapuzón no tardó en llegar, con Javier Eslava, Javier Ibarra y Jon Gil que se atrevieron a lanzarse a la piscina de cabeza. A lo que la socorrista, Garazi Zubieta, anunció: "Eh chicos está prohibido saltar y salpicar!". Los jóvenes bañistas aseguraron estar deseosos de entrar a la piscina. "Venimos a que nos informen y a ver si podemos bañarnos", comentó uno de ellos.

Fernando Aranguren, concejal de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Pamplona, resaltó que las piscinas han abierto con todas las medidas sanitarias necesarias para garantizar la seguridad. Entre ellas, el aforo limitado al 75%, es decir un total de 2.000 personas, refuerzo del personal de vigilancia y un aumento de la frecuencia de limpieza. Y como es habitual por las circunstancias, en el acceso a cada recinto hay un dispensador de gel hidroalcohólico que recibe a los usuarios en las piscinas. Además, será obligatorio respetar la señalización colocada, así como los circuitos de tránsito establecidos y el uso de mascarilla en caso de no poder cumplir con la distancia de seguridad.

2.000 abonadas Muchos fueron los usuarios madrugadores que esperaban la apertura de las piscinas. Unos por retomar contacto casi obligado con el deporte y otros porque necesitaban dar ese pequeño paso a la "normalidad". Así fue el caso de Joseba Ajona que este lunes mostraba una imagen muy tranquila después de haber hecho unos largos. "Desde que me he despertado he estado llamando a ver si estaba ya abierta", reconoció. La instalación deportiva supera la cifra de 2.000 abonados en total y unos 300 nuevos para el verano. El personal de seguridad del complejo espera retomar la actividad con tranquilidad, "dentro de las nuevas medidas". Las personas que quieran sacarse un abono para la temporada o para comprar entradas podrán hacerlo a través de la web de Aranzadi. Asimismo, a la espera de la normativa del Gobierno foral en relación a las citas previas o turnos para acudir a las piscinas durante este verano marcado por la pandemia del covid-19, se ha puesto en marcha una aplicación móvil que permitirá a los socios saber la ocupación real del recinto, así como la previsión de aforo. "Vamos a intentar cumplir todas las medidas y recomendaciones", aseguró el concejal. Las personas que quieran sacarse un abono para la temporada de verano o quieren comprar entradas pueden hacerlo ya a través de la web, https://aranzadi.provis.es/. Es necesario para ello crearse un perfil y desde ahí gestionar el pago.

"Me parece a mí que no van a respetar...". "Es muy complicado guardar las distancias". Se escuchaba durante la mañana del día de ayer en la fila. Los socios aseguraron estar preocupados por el mantenimiento de las instalaciones así como del respeto de los usuarios. "Hay mucha incertidumbre y eso es imposible controlar", señaló la usuaria Nuria García.