El polideportivo de Barañáin, cerrado por daños tras la granizada de abril

Barañáin – La granizada del pasado 25 de abril, que dejó lluvias torrenciales en buena parte de Pamplona y su comarca, se cebó especialmente con municipios como Barañáin, donde el polideportivo quedó gravemente dañado. Todavía no ha podido volver a abrir y ayer, durante el pleno, fueron varios los grupos municipales que preguntaron al equipo de Gobierno (Navarra Suma) por esta cuestión. Demandaron información y actuaciones en unas instalaciones en las que, según ha podido conocer este periódico, los daños afectan a albañilería, pintura, carpintería y techos. También a equipamientos deportivos, maquinaria y suelos técnicos, algunos de los cuales será necesario arreglar y otros tendrán que ser repuestos por completo.

Desde el área de Deportes indicaron que se está llevando a cabo ahora la valoración de daños con los seguros, todavía sin presupuesto, aunque ya se ha limpiado la instalación, arreglado el ascensor y la bomba de agua. "Pero no sabemos cuándo podrá abrir. Nos encantaría hacerlo cuanto antes pero estamos en ello. La instalación se cierra siempre del 15 de julio al 15 de agosto. Antes del 15 de julio va a ser imposible y el 16 de agosto veremos cómo están los servicios", avanzaron.

Desde la oposición varios grupos preguntaron también por la cubierta del colegio Alaitz, que "voló" por una tormenta hace meses. "No entendemos por qué desde el 9 de enero no se ha solucionado ese tema cuando era un problema grave. Y nos preocupa que, en hasta 10 ocasiones, los padres y madres se hayan intentado comunicar con el presidente de la comisión de Educación y no se ha presentado ni ha respondido a los mails", señaló Flor González (Geroa Bai), que demandó, igual que Roberto Andión (PSN), un "compromiso real" para que las obras estén realizadas antes de septiembre. También desde EH Bildu criticaron que "se aprueban las obras por valor de casi 78.000 euros pero no se ha dado cuenta de ello ni en las comisiones ni tienen constancia la Apyma o el centro".

Escuelas infantiles Las escuelas infantiles fueron también otro tema de debate, tras numerosas quejas de padres que han denunciado el cobro de cuotas de marzo, además de la "penalización y el cobro de la fianza". La alcaldesa, María Lecumberri (Navarra Suma), avanzó que "se están llevando a cabo regularizaciones de cuota y se va a devolver la parte proporcional. Existe un convenio con el Gobierno de Navarra y todavía no sabemos si va a afectar la suspensión de la cuota, hoy nos reuniremos con los responsables para valorar la situación y estamos sondeado el horario, pero no vamos a quitar el comedor o la siesta".

Se aprobaron por unanimidad, en otro orden de cosas, la suscripción de un convenio de colaboración con la FNMC para la financiación de proyectos de cooperación promovidas por ONG; un crédito extraordinario de 18.000 euros para la climatización del gimnasio del Lagunak y una modificación presupuestaria para habilitar 76.000 euros para material informático, cuotas a Aimsa y equipamiento de la Policía municipal.

Hubo también críticas para la alcaldesa, que señaló que "había un proyecto de presupuestos que se iba a presentar en marzo pero al llegar el covid ha quedado obsoleto y hay que rehacerlo por completo", dijo. Desde la oposición lamentaron la falta de "propuestas concretas" para ayudar al comercio y la hostelería, a pesar de que sus iniciativas, señalaron, están encima de la mesa. "En Barañáin nos estamos quedando atrás. Además de gestionar hace falta liderar, proponer y actuar, y es lo que le está faltando a este gobierno municipal", valoró Indakoetxea (EH Bildu). "Hacen falta modificaciones en los servicios sociales, que es lo más urgente, y con presupuestos prorrogados lo que tengamos que hacer lo tenemos que hacer ya", señaló González.