Los presupuestos de Zizur salen adelante sin voces en contra

"A los acuerdos se llega con voluntad. Cediendo todas las partes para llegar a un punto en común, y es lo que hoy vamos a hacer efectivo", ha señalado el alcalde de Zizur, Jon Gondán, para referirse al compromiso –sin precedentes en el municipio– que alcanzaron hace un par de días Geroa Bai, EH Bildu, PSN y el exedil del PP Íñigo Goñi para sacar adelante los presupuestos. A esa sopa de siglas no se han unido ni Navarra Suma ni los dos miembros de AS Zizur, expulsados del equipo de Gobierno hace unos meses, y la unanimidad no ha sido posible a pesar de que ambas agrupaciones han presentado un lote de enmiendas (la mayoría en la misma línea). AS Zizur las ha dado a conocer en la propia sesión plenaria y la coalición de derechas ha hecho lo propio un día antes, eso sí, después de hacer público un comunicado incendiario en el que criticaron el acuerdo alcanzado entre los grupos. Algo que, por supuesto, no ha pasado desapercibido en la sesión. Y han llovido las críticas.

En la nota, Navarra Suma critica que el "pacto de gobierno y presupuestos" del PSN con EH Bildu y Geroa Bai fue "totalmente excluyente", además de arremeter contra el concejal del PSN Richard Ocaña, que se ha defendido. "Es una nota dirigida al PSN y a mi persona para despotricar, crear odios, cuestionar mi ideología. ¿Eso es lo que han conseguido para la ciudadania de Zizur?", ha denunciado, explicando que AS Zizur, con la presentación de las enmiendas en el propio pleno, "está haciendo lo que ha criticado en otras ocasiones hacia Navarra Suma". Javier Álvarez (AS Zizur), por su parte, ha lamentado que se les haya "querido excluir, hemos pasado a ser los apestados", y ha asegurado que a su grupo municipal "no se le ha llamado para nada, no ha habido conversación proactiva para llegar a acuerdo. Y estábamos esperando a que eso se produjera".

En cuanto a las enmiendas, Navarra Suma ha pedido suprimir la partida de ingresos correspondientes a la tasa de ocupación de terrazas (también desde AS Zizur), crear partidas de ayudas covid mediante bonos de compra, adecuar un solar como aparcamiento, arreglar el frontón del Casco Viejo o cubrir zonas de juegos infantiles (también AS Zizur) y un presupuesto participativo o modificar la inversión en la casa consistorial, a lo que se ha sumado AS Zizur, que ha demandado además inversiones en la Agenda Local 21 y en la amabilización de Ardoi. Han sido rechazadas por el resto de grupos (algunas de ellas, han explicado desde el equipo de Gobierno, ya se están llevando a cabo). Navarra Suma se ha abstenido en las de AS Zizur, y viceversa.

Abstención "constructiva"



Ambas agrupaciones se han abstenido también en la votación final de las cuentas. Desde AS Zizur "porque no queremos obstruir y Zizur merece unos presupuestos, hay muchas cosas que compartimos. Respetamos el acuerdo, es legítimo, pero creemos que no se han hecho esfuerzos", ha señalado Álvarez. Desde Navarra Suma, tras criticar que se han limitado a cumplir "el acuerdo programático firmado con otras fuerzas políticas hace año y medio" y que el equipo de Gobierno "ha conseguido que se aprueben los presupuestos sin tener que ceder prácticamente en nada", Azqueta ha insistido en que "Navarra Suma es fiel a sus principios y a sus votantes, y no va a cruzar esa línea roja para ir de la mano de EH Bildu". Le ha llamado "abstención constructiva". Es la primera vez que se aprueban unos presupuestos en Zizur sin votos en contra.