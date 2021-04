Zizur muestra su apoyo al vecino Patxi Zamora

El Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia ha aprobado este jueves por la tarde una moción en defensa de los derechos civiles y laborales del vecino del municipio Patxi Zamora, que trabajaba como auxiliar de vuelo en Iberia y fue despedido por sus ideas políticas. "Los motivos de su despido fueron puramente ideológicos, por un informe emitido por un mando de la Guardia Civil y con un mensaje en el que, sin demostrar ni estar motivado, le dicen que le despiden por ser una persona cercana a entornos potencialmente peligrosos. Esto es violar los derechos fundamentales y laborales de un ciudadano que nunca ha hecho nada irregular. Es un escándalo", ha defendido José Ángel Saiz (EH Bildu) en una moción que presentaron junto a Geroa Bai y AS Zizur.



El texto, que muestra la solidaridad del Ayuntamiento de zizur con el vecino y pide al Gobierno central que actúe de oficio y al Gobierno foral que defienda al ciudadano "en defensa de sus derechos civiles y laborales", ha salido adelante con los votos negativos de Navarra Suma, el PSN y el concejal no adscrito.



El concejal Ales Mimentza (Geroa Bai) ha trasladado a Zamora la solidaridad del Consistorio "ante esta flagrante injusticia contra su persona. Estamos ante un despido ideológico" y desde AS Zizur el edil Javier Álvarez ha señalado que "es importante que el Ayuntamiento se manifieste. Aún quedan capítulos por ver de esta lamentable realidad".

Richard Ocaña (PSN), por su parte, ha señalado que "ni este pleno ni este Ayuntamiento tienen la función de juzgar los hechos acaecidos. No se nos ha elegido para hacer de jueces en este momento, a nosotros se nos cuenta una versión de los hechos, yo he oído de todo, pero tampoco es nuestra función", ha recalcado, señalando que "despidos por causas ideológicas he sufrido y he visto de muchos compañeros y no siempre hemos tenido apoyo de otras vertientes ideológicas". El concejal no adscrito, Íñigo Goñi, ha dicho que "quiero creer que no es un despido ideológico. Le deseo todo lo mejor, pero me gustaría que se dijeran las cosas tal cual son, porque se ha omitido que también llegó a un acuerdo con Iberia que le supuso una contraprestación económica".

Navarra Suma ha recordado que Zamora fue miembro de la lista de ANV en las elecciones de mayo de 2007, "que fue anulada por considerar que existía conexión con Batasuna o con otros partidos ilegalizados. La decisión corresponde a los tribunales de justicia, es improcedente pedir al Gobierno central que actúe una vez que el caso está judicializado y el Gobierno foral lo que tiene que hacer es defender la separación de poderes", ha dicho Vicente Azqueta.

Por otra parte, se ha aprobado por unanimidad unpara –entre otras cosas– la reforma de los campos de fútbol, por la que corresponden al Consistorio 55.000 euros.