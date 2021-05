El Patronato de Deportes de Burlada ofrece importantes descuentos para los nuevos socios

El Patronato de Deportes de Burlada ha puesto en marcha una campaña de captación de abonados a partir de esta semana hasta el 31 de Agosto. Se ofrece un descuento del 40% en las cuotas de entradas, tanto a empadronados como a usuarios no empadronados en la localidad y en la cuota de reincorporación de antiguos abonados (tanto empadronados como no empadronados).



De este modo los adultos mayores de 18 años pagarán 117 euros de cuota en el caso de empadronados y de 168 para no empadronados. El colectivo juvenil de 14 a 17 años abonarán 57 años en el caso de empadronados y de 84 los no empadronados. Y d e 4 a 13 años serán 27 euros el precio para los empadronados y 42 euros los no empadronados. La cuota de reincorporación será de 70 euros.

Esta promoción se aprobó por la mayoría de los miembros de la Junta del Patronato de Deportes.



Estos descuentos no aplicarán en aquellas tasas especiales, ni tampoco en la cuota trimestral. Aquellos nuevos abonados que se acojan al descuento deberán permanecer 1 año como abonado.



Nuevo espacio deportivo en el Soto



También anuncian que se está trabajando en la creación de un espacio deportivo para aumentar la oferta de instalaciones en el antiguo campo del Soto, para dotar al Patronato de las instalaciones que demanda, así como el anuncio de la ampliación del gimnasio de las piscinas con una fecha de inicio de obras que comenzaran a principios de septiembre para no afectar a los usuarios en la época estival.