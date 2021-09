Barañáin aprueba el Plan de Movilidad Urbana, con reservas

Barañáin ya forma parte del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Pamplona y Comarca. Al límite, pero este miércoles por la mañana se ha celebrado un pleno extraordinario para aprobar el documento, ya que aunque mañana se celebrará el pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre, el Ayuntamiento estaría fuera de plazo y se quedaría sin poder acceder a las subvenciones. Es el penúltimo municipio de la Comarca en aprobarlo y aunque todavía le queda por hacer lo propio a la Cendea de Cizur, en este caso no les corre tanta prisa porque se trata de una localidad con menos de 20.000 habitantes.

A la hora de justificar la urgencia de la propuesta, que ha salido por unanimidad, Alberto López Iborra (EH Bildu) ha señalado que "no nos parece comprensible llegar a esta situación con una comisión ordinaria el viernes, una reunión extraordinaria el lunes, una junta de portavoces el martes y un pleno extraordinario hoy", y ha criticado la "no gestión por parte del Equipo de Gobierno durante estas semanas". También Txuma Huarte (Podemos) ha lamentado "la incertidumbre que se ha generado" con este tema "por no trabajarlo con suficiente anterioridad" y ha mostrado su "preocupación absoluta" por la gestión del PMUS "porque no se ha hecho nada durante estos dos años".

Y está por fin aprobado, eso sí, aunque no sin debate y únicamente con los votos a favor de EH Bildu y Podemos (6). El resto (Navarra Suma, Geroa Bai y PSN, que suman 13) se han abstenido. Y durante el debate han sacado a relucir todas esas reservas que existen a un plan que tiene como objetivos, entre otros, la mejora de la salud y calidad de vida de la ciudadanía, mejora de la seguridad vial y la recuperación de un espacio público de calidad mediante un espacio de movilidad más equilibrado. Tal y como ha indicado la alcaldesa, María Lecumberri (Navarra Suma), se trata de un trabajo que se inició en 2016 y que en Barañáin se quedó sin aprobar en pleno la legislatura pasada "porque no obtenía la mayoría de apoyos por los grupos políticos".

Viabilidad económica

Los principales motivos por los cuales UPN y Navarra Suma se han opuesto a dicha aprobación, ha dicho, son dos: el primero, económico. "Este plan de movilidad supondría al Ayuntamiento de Barañáin el día que se ponga en marcha alrededor de 2,5 millones de euros. Y entendíamos que no se podía poner en riesgo la viabilidad económica frente a un plan de movilidad". El segundo motivo es que en el proyecto técnico "se proponían una serie de modificaciones en las calles de Barañáin con las que no estábamos de acuerdo. Este trabajo viene desde el año 2016 y se retoma ahora porque el pasado 9 de septiembre se cita a esta Alcaldía a una reunión con el presidente de la Mancomunidad, ya que para obtener ayudas de los Fondos Europeos en materia de movilidad es obligatorio tener aprobado este documento. Nos reunimos y a partir de ese momento se ha llevado el tema a las comisiones. Al no obtener el respaldo de la mayoría de los grupos políticos vuelve a quedar sobre la mesa hasta que, a petición del presidente, se pide a Alcaldía volver a explicar el tema a portavoces de los grupos, reunión que se realiza el pasado lunes".

Vista la documentación que se aporta, ha explicado la alcaldesa, se han introducido en el acuerdo unas cláusulas para salvaguardar económica, jurídica y técnicamente al Ayuntamiento "para no ponerlo en riesgo en ningún momento, y es por lo que este equipo de Gobierno va a velar. Pero hay aspectos que todavía nos siguen generando dudas, por lo que nuestro voto no va a obstaculizar el plan, pero nuestro voto va a ser de abstención", ha justificado Lecumberri.

Desde EH Bildu López Iborra ha mostrado su "sorpresa por enterarnos de que hubo reuniones y comunicaciones por parte de la Mancomunidad. Durante toda la legislatura se han puesto en contacto con el Ayuntamiento para animarles a ponerlo en marcha y eso no se ha comentado en ninguna comisión", ha criticado, señalando que en la actual legislatura la aprobación del PMUS "no se ha vuelto a traer a debate, exposición o trabajo por parte del equipo de Gobierno, al que le corresponde marcar unas líneas de trabajo y es algo que brilla por su ausencia en la mayoría de áreas". Ha valorado como positivo "que se añadan esas salvaguardas, pero más allá de estas coletillas, que no han sido inicitiva del equipo de Gobierno, estamos en la misma posición que otros ayuntamientos de la comarca" y desde la agrupación han señalado que "para un ente comarcal y urbano como el nuestro siempre será beneficioso que cuente con un PMUS y desarrolle proyectos consensuados".

De cara a la presentación de proyectos de movilidad han planteado la presentación de la reurbanización de la segunda fase de la avenida comercial-Parque Belagua en lo que corresponde a la inversión municipal, que "mejora barreras arquitectónicas y articula una vía casi de punta a punta de la localidad" en una de sus arterias principales. "No aceptamos más retrasos en la ejecución de este proyecto en el que el retraso ya es alarmante. Y no nos parece correcto presentar estos proyectos a falta de horas para la finalización de la convocatoria. Nos hubiera gustado valorar algún proyecto más".

Mari Jose Anaut (PSN) ha recordado que el municipio dispone de una Ordenanza de Movilidad que se sacó adelante por unanimidad, "porque entendíamos que era algo importante para Barañáin. Cuando el PMUS se nos planteó hace unos días no lo entendíamos como algo imprescindible, nos generaba dudas sobre los efectos de ese convenio para Barañáin. Lo que nos mueve es que lo que se firme sea positivo y no nos lleve a consecuencias que no podamos asumir, fundamentalmente económicas", ha señalado, tras valorar que "el hecho de que haya un informe de Secretaría nos da unas garantías" y mostrarse de acuerdo con esas garantías "que nos ayuden como pueblo". Apuesta por facilitar que proyectos como el del Parque Belagua puedan presentarse a esos fondos Next Generation, "que es también algo que ha cambiado de hace cinco años a esta parte".

Desde Geroa Bai Flor Gonzalez ha reconocido que el plan también les generó muchas dudas. "Sobre todo en cuanto a la viabilidad económica de este Ayuntamiento. Porque aunque firmemos una declaración de intenciones, llegará el momento en el que esto se va a desarrollar. Y en las condiciones que está redactado actualmente a Barañáin le supondría un coste económico muy elevado. Por eso hemos solicitado esas salvaguardas, las mismas que ha puesto el Gobierno de Navarra", ha dicho, y ha señalado que "antes que políticos somos gestores y lo que no vamos a hacer nunca es poner en peligro la viabilidad de este Ayuntamiento, y menos el bienestar de los vecinos", además de recordar que el proyecto de Parque Belagua "se va a realizar y se va a hacer, está aprobado por este pleno".

Huarte (Podemos) ha asegurado que "en su momento estuvimos a favor de aprobarlo y ahora, dos años después, también. El documento es el mismo que se ha aprobado en otros ayuntamientos, no entendemos que genere tantas dudas cuando creo que es claro y certero", ha dicho, defendiendo que "se genera cierta preocupación y no se ha trasladado una comisión ni nada sobre este asunto. Podemos entender las dudas, uno puede tener sus miedos sobre el desembolso o la viabilidad económica, y uno se protege para esa toma de decisiones. Así se ha hecho con otras cuestiones también de calado". Más crítico con María Lecumberri, ha denunciado que el equipo de Gobierno "no cree en este PMUS. Queda constancia de que no se ha querido tratar. Puedo entender que estés en contra del plan pero los demás grupos debemos estar informados. No sé si manipulación pero sí ha habido obstaculización de ciertos procesos".

La alcaldesa se ha defendido señalando que sí han trabajado en el plan y que la Mancomunidad "mandó dos comunicaciones en agosto y noviembre de 2020. ¿Te parece una buena época para trabajar el PMUS? Este equipo de Gobierno tiene que establecer prioridades y en noviembre del año pasado, con el covid, había otras", ha explicado, a lo que López Iborra le ha recriminado después: "Lo que sí se trabajó en noviembre de 2020 han sido todas las operaciones de Eulza, las modificaciones pormenorizadas. Para eso sí había una prioridad. No para el parque infantil del Lago ni para el PMUS".