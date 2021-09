Egüés renueva por un año la gestión del Centro de Atención Familiar

La gestión del centro de atención a las familias (CAF) ha vuelto a ser, de nuevo, tema de debate en el Ayuntamiento del Valle de Egüés. La renovación, que ya fue debatida en el último pleno, sí ha salido este jueves por la mañana adelante aunque por un año y no por cuatro como han demandado varios grupos desde la oposición, que han mostrado sus reservas tanto a la duración del contrato como a la propuesta técnica.

El punto del orden del día, en un pleno extraordinario que se ha celebrado a las 8.30 de la mañana, ha salido adelante con los votos a favor de Navarra Suma, I-E, Podemos y EH Bildu y las abstenciones de Geroa Bai y el PSN. Se han presentado enmiendas, una por parte de Navarra Suma en relación a un perfil de técnico/a en animación sociocultural, que ha salido adelante, y otra de Geroa Bai que pedía la renovación del contrato por dos años y eliminar una "coletilla" del documento en la que se especifica que se renueva "sin perjuicio de que antes del plazo se pueda revertir el servicio". Se ha presentado "in voce" y no ha salido adelante.

Así, se prorrogará entonces por un año la encomienda de este servicio a la sociedad pública Andacelay con una propuesta que según Navarra Suma trata de "adecuar la encomienda a la ciudadanía y a las nuevas demandas. No quitamos ningún servicio, han sido años buenos pero ahora es necesario renovar el contrato, también con la intención de seguir revisándolo y para el año que viene tener un proyecto actualizado, ya en marcha y una gestión acorde a los servicios sociales", ha señalado Juliana Anchundia.

Desde I-E Leyre Azcona ha lamentado "haber llegado a esta situación por la incertidumbre de muchas personas. Solicité que se votaran por separado el cuándo y el cómo, la renovación y las condiciones, pero no se ha hecho. Ojala tuviéramos la capacidad de renovarlo por 4 años. No estamos de acuerdo con algunos aspectos del documento técnico ni con las encomiendas de un año. Pero sabiendo que no es una buena solución, es la menos mala de todas", ha señalado. También desde Podemos Jolie Moyo ha valorado la propuesta en la misma línea y desde EH Bildu han agradecido, además, la labor realizada por las trabajadoras del centro "porque a pesar de las dificultades ofrecen el mejor servicio público posible. Han demostrado estar a la altura de unas circunstancias extraordinarias. Somos conscientes de que este esfuerzo ha sido mayor, y apostaremos por la continuidad por responsabilidad con la ciudadanía del valle y con vosotras y nosotras", ha indicado Ainara González.

Para Mikel Bezunartea (PSN) "lo que está pasando con la empresa pública Andacelay y las encomiendas es un despropósito", ha señalado, indicando que las afectadas "son las familias". Desde el grupo agradecen y reconocen el trabajo del Servicio Social de Base, "lo que nos genera ciertas dudas es en cuanto a cómo se ha elaborado esta propuesta técnica. Nos vamos a abstener porque tenemos dudas, y pedimos al equipo de gobierno que, en el caso de que salga adelante, haga un trabajo intenso en intentar que el Servicio Social de Base y el CAF sean uno. Que se vea una colaboración real entre los dos, ya que falta ese trabajo y entiendo que es un trabajo político", ha dicho, y ha propuesto "que se abra un debate sobre el futuro de estas encomiendas. Sera difícil que todos acordemos una postura común, pero me da la sensación de que en algún aspecto como el futuro de los trabajadores puede que acordemos algo".

Desde Geroa Bai Helena Arruabarrena ha insistido en que no están de acuerdo "ni en el plazo ni en la coletilla, que da aire al equipo de gobierno para que incluso antes de un año preparen un pliego de licitación. La encomienda no nos gusta. Ni su regulación administrativa ni la organización del CAF bajo la falda del Servicio Social de Base", ha explicado, recordando las "tensiones" existentes entre ambos servicios.

Cubrición del patio de Hermanas Uriz Pi

Durante la sesión de esta mañana se han aprobado también una serie de modificaciones presupuestarias, de un incremento por valor de 2.200 euros para la partida de libros de la Biblioteca de Sarriguren; 7.000 euros para la figura de Promotor escolar; y un suplemento de crédito por importe de 100.000 euros con cargo al remanente de Tesorería para incrementar la partida destinada a cubrir el patio del colegio Hermanas Uriz Pi. Desde los grupos han demandado, además, que los patios de los centros escolares se abran a la ciudadanía, algo que Navarra Suma se ha comprometido a hacer "cuando estén en mejores condiciones". También ha tomado posesión de su cargo el concejal de Geroa Bai Joseba Orduña, que sustituirá a Alfonso Etxeberria.