Raúl Zunzarren, campeón estatal de karting 2021

Con sólo tres años ya manejaba un kart. Con 7 competía y ha conseguido, después de haber quedado 2º en Cataluña en 2019 y 4º en Europa este mismo año, alzarse por fin con la victoria. Tras una temporada cosechando buenos tiempos y subiendo al pódium en todas las carreras, el piloto navarro Raúl Zunzarren ganó este pasado domingo el Campeonato de España de Karting 2021 en la categoría mini, en la que ha debutado con solo 12 años.

El sábado consiguió la pole en Zaragoza y salió en segunda posición en la que fue el domingo la última carrera del campeonato, un recorrido que realizó "sin arriesgar, conservador, demostrando el gran piloto que será en el futuro", tal y como explica Richard Zunzarren, su padre y manager. Porque matemáticamente ya era el vencedor de esta competición, de carácter nacional, organizada y promovida por la Real Federación Española de Automovilismo. Se trata de la base de este deporte, la única categoría en la que se puede participar a nivel nacional desde los 8 años y que se considera el paso natural para iniciarse en el automovilismo, como ya hicieran Fernando Alonso o Carlos Sainz Jr. Es de los pocos deportes en los que hombres y mujeres compiten juntos en una misma disciplina, sin separación por género.

Ya en casa este lunes aseguraba Zunzarren que lo de los nervios lo lleva bien. "Van poco a poco, al principio tenía más", confesaba. Ha corrido durante varios años en el torneo catalán y ha ido haciéndose poco a poco a las curvas, a los circuitos y a lo que más le gusta, "los adelantamientos difíciles". Pero los que le salen bien, bromea, y asegura que no le tiene miedo ni a la pista ni a la velocidad. Las que peor lo pasan, dice, son su madre y su abuela: "Antes venían a verme todas las carreras pero con la pandemia han tenido que hacerlo desde casa, y les da un poco de miedo", valora el chaval. Dice que en el colegio "algunos me siguen y hay quien me felicita, pero soy uno más".

La "cronos" son para él lo más complicado pero está acostumbrado a luchar por la pole y tiene en el horizonte su próxima carrera para el Campeonato Europeo, que se disputará el próximo mes de noviembre en Portugal, y otra en diciembre en el circuito internacional de Zuera. Se confiesa admirador del piloto navarro Mikel Azcona, ganador en el WTCR, y que tal y como cuenta Richard, el padre de Raúl, le enseñó a conducir. También es fan de Max Verstappen y de Lando Norris, por supuesto, aunque de momento se lo tomará con calma.