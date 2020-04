La nueva mayoría de Estella avala los primeros cambios con el PSN

Estella-Lizarra – En el primer pleno telemático de la historia de Estella había dudas sobre el papel que jugaría Ibai Crespo, el único candidato que el PSN mantenía en la corporación. Pero se fueron disipando conforme el edil votó a favor de algunos puntos del orden del día como la composición de la nueva Junta de Gobierno, las modificaciones en las retribuciones o la vuelta al horario nocturno de las sesiones propuestos por el nuevo equipo de Gobierno.

Fue un pleno extraño, presidido por el nuevo alcalde Koldo Leoz (EH Bildu), que arrancó con la presencia de nueve de los diecisiete concejales (Unai Errazkin de EH Bildu tuvo un problema inicial para incorporarse). Hubiera bastado un solo voto en contra para romper la mayoría absoluta de la sesión impidiendo así la aprobación de su "excepcionalidad". Es decir, no se hubiera celebrado la sesión. No fue así: todos los grupos presentes (EH Bildu, Geroa Bai, los dos representantes no adscritos y el PSN) validaron la idoneidad de la convocatoria con su voto. La sesión habría quedado suspendida de haberse opuesto cualquiera de los siete concejales de la coalición Navarra Suma. Su ausencia fue justificada por el exportavoz del grupo Javier del Cazo. "No vamos a participar en tanto que no se nos den garantías jurídicas de seguridad", comentó minutos antes del comienzo del pleno.

En este escenario telemático y una vez incorporado Errazkin, los diez representantes municipales fueron avanzando en cada uno de los puntos del orden del día. Con todo, el más polémico fue el de la representación de los cargos municipales en los 19 órganos colegiados en los que participa el Ayuntamiento de Estella. Un punto en el que el representante socialista, Ibai Crespo, esta vez se opuso haciendo referencia explícita a la pérdida de su grupo de la representación en la Mancomunidad de Montejurra en cuyas asambleas sí estarán ahora como representantes Koldo Leoz (EH Bildu), Pablo Ezkurra (Geroa Bai) y el no adscrito, Jorge Crespo. Un aspecto que el alcalde, Leoz defendió afirmando que el acuerdo alcanzado para la moción de censura era exclusivamente "municipal y nuestra intención no ha sido hacer cambios que influyan en Montejurra". Otro punto de debate fueron las comisiones informativas que a partir de ahora, y a la espera de nombrar cada una de las presidencias, contarán con siete miembros: dos para Navarra Suma, dos EH Bildu y los otros tres serán para PSN, Geroa Bai y uno de los dos concejales no adscritos. Serán 15 las áreas de actuación. Como novedades, Especial de Cuentas actuará como Comisión Informativa Permanente de Economía y Hacienda. También Euskera que saldrá de Patrimonio y Cultura, precisamente la comisión que ha venido presidiendo Ibai Crespo.

Por otra parte, el pleno aceptó las resoluciones de alcaldía por las que la Junta de Gobierno quedará formada por el alcalde, Koldo Leoz, Pablo Ezkurra (Geroa Bai), Jorge Crespo y, tras la renuncia de Navarra Suma y PSN, Leoz indicó que se invitaría a "formar parte de ella a la concejala no adscrita, Magdalena Hernández". Finalmente, el pleno decidió por unanimidad retribuir con 39.000 euros la dedicación exclusiva de alcaldía y recuperar el horario de la celebración de los plenos a las 20 horas salvo en verano que se realizará a las 13 horas.El PSN también estuvo de acuerdo.