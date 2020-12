Navarra Suma carga contra TEDER

estella-Lizarra – Navarra Suma criticó la situación por la que atraviesa la asociación TEDER. "Su cúpula de gestión ha quedado descabezada tras la petición de una excedencia de la gerente y de la directora de proyectos". Advierten de que "la presidenta –que a día de hoy no recibe ninguna retribución– no podría cobrar ya que los estatutos establecen que los puestos de la junta directiva no pueden ser retribuidos". Criticaron que la junta directiva invirtió fondos para la sensibilización del producto local, y que uno de sus miembros, forma parte de los proyectos.