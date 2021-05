2 de mayo, día contra el 'bullying'

Por desgracia, como muchas otras, no es un hecho que solo debamos recalcar en su día, el acoso escolar sigue siendo una lacra que existe en nuestra ciudad y comunidad.

Es una tarea en la que debemos estar todos juntos, no solo la comunidad educativa.

Pues es desde ahí, desde ese punto en la infancia y juventud desde el que marcaremos cómo queremos que sea nuestra sociedad en el futuro, si vamos a desplazar, marginar y discriminar o si por el contrario vamos a caminar todos juntos hacia una sociedad libre y tolerante donde cada uno pueda desarrollar su vida sin miedo, sin prejuicios y sin discriminación.

También es importante incidir en el otro lado, pues existe el abusón, y tu hijo o hija puede serlo, es duro pensarlo pero es un hecho que puede ocurrir. El acoso, el insulto, la difamación, la violencia, hacer de menos a alguien, nunca es el camino para nada, no hay que excluir a quién es distinto o piensa distinto, pues en la variedad de ideas y de personas está la riqueza de nuestra sociedad. No se trata de culpabilizar de partida a todos, pero hemos de ser conscientes de que en el bullying hay una persona que lo sufre y también quién lo ejerce, por lo que no podemos negar nuestra responsabilidad también en esa parte.

Como Ayuntamiento no es un tema que tampoco nos deba ser ajeno, por lo que desde las Áreas de Educación, Juventud y Solidaridad trabajamos codo con codo con la comunidad, apoyando y enseñando que el respeto debe ser la base de toda sociedad.

Con motivo del día hemos celebrado charlas sobre ciberbullying, encendimos el edificio con el color correspondiente (púrpura) y difundimos el teléfono de atención (900 018 018) y seguiremos haciendo más acciones. Sabemos que afrontar una situación así es muy duro y complicado para quien lo sufre y para las familias, pero no estáis solos, disponéis del apoyo de la comunidad educativa y también del Ayuntamiento, por cualquier cauce se puede pedir ayuda.

Debemos estar vigilantes como sociedad para que no se comentan abusos y para que nadie los sufra. Si ocurre ahí estaremos todos para ayudar.

El autor es concejal de Juventud y Solidaridad en el Ayuntamiento de Estella-Lizarra