El vivero de Estella apuesta por la inclusión y la creación de empleo

Alejandro Garijo, uno de los once aspirantes, cose una manga de bata sanitaria.

Estella-Lizarra – El taller Cosiendo Capacidades ocupa ya uno de los huecos del emprendiemiento en Estella-Lizarra. Se trata de una innovadora actividad textil "que tiene como objetivo generar empleo para las personas con discapacidad en Tierra Estella", aseguró Jose Arnedo, secretario de la asociación Amimet que, con sede en Tudela, ha querido expandir esta iniciativa en Tierra Estella. Así, el taller de formación lo componen once personas y de aquí saldrán, por el momento, ocho trabajadores que avanzarán en 120 horas su formación a través del Servicio Navarro de Empleo.

El contacto de Amimet –una empresa privada sin ánimo de lucro– con el Ayuntamiento de Estella, se produjo a través de la asociación Teder "luchamos contra la despoblación así que apoyaremos todas las iniciativas como esta de Amimet" aseguró el alcalde de Estella-Lizarra, Koldo Leoz, para quien el proyecto es "bonito y ambicioso". En este sentido, el Ayuntamiento de Estella ha cedido gratuitamente durante los primeros cuatro meses las instalaciones: "vimos que teníamos que ir más allá y para ello pudimos cambiar las ordenanzas para favorecer este tipo de iniciativas que apoyan a los discapacitados, un sector de la población que son los primeros apartados del trabajo en tiempos de crisis", afirmó Leoz.

Discapacidad De momento, la empresa ya ha creado dos puestos de trabajo que han ocupado vecinos de Tierra Estella para la formación y la futura comercialización de los trabajos de batas sanitarias y ropa laboral. Por un lado, a las riendas de la formación de los candidatos se encuentra la lerinesa Mari Ángeles Yanguas que está al frente de la formación y también control del material: máquinas de coser, remallado y planchado. "Los candidatos solo están aprendiendo porque han empezado de cero". Es el caso de Alejandro Garijo vecino de Villatuerta, de 40 años, que se encontraba muy ilusionado. "Veo que tenemos una nueva oportunidad. Aquí el tiempo se me pasa volando, algo que no me había pasado antes".

Otra de las nuevas incorporaciones a la actividad es la vecina de Estella, Mª Elena Alonso, que llevará el área comercial de este proyecto que tiene varios clientes objetivos "en todo tipo de empresas", desde las relacionadas con la sanidad, residencias o las conserveras vinculadas con la agroalimentación. "Necesitamos que cambie la mentalidad sobre las personas con discapacidad. Hay que apostar y defender la inclusión", aseguró Alonso. Un aspecto que tiene muy claro la directora de Amimet, Margarita Sánchez, quien se mostraba optimista por el futuro de esta iniciativa: "el desmantelamiento del sector textil, la dependencia de productos de confección, así como las nueva necesidades derivadas del Covid-19, nos han hecho ver una oportunidad de reactivar esta industria en nuestro entorno y generar empleo en uno de los colectivos más castigados por la crisis".

El proyecto de Cosiendo Capacidades se enmarca en la iniciativa Navarra más Solidaria (de las fundaciones La Caixa y Caja Navarra) llega a Tierra Estella a través de Amimet, una empresa vinculada desde hace dos décadas a la industria textil con plantillas con discapacidad que ahora arrancará en Estella, "creemos que es importante combatir las dificultades a las que se enfrentan estas personas para facilitar la inclusión".