Estella para su petición de anexar el edificio del INNS al centro de salud

Estella-Lizarra – El PSN dinamitó ayer el pleno ordinario de mayo desmarcándose de la protesta de varios colectivos que reivindicaban la cesión del edificio del INSS al centro de salud y proponiendo la posible construcción de uno nuevo en el solar del aparcamiento de Recoletas. Una ubicación que, al parecer, habían sugerido solo un día antes los representantes de la Plataforma Navarra de Salud en Estella.

Este anuncio del concejal Ibai Crespo se llevó por delante los protocolos de actuación en política municipal ya que esta iniciativa, de ser cierta, no habría sido comunicada a los distintos ayuntamientos que componen el área de salud: Aberin, Ayegui, Igúzquiza, Morentin, Villamayor de Monjardín Yerri y Estella. Así lo expresaba el alcalde Koldo Leoz, "me sorprende que sea el comité local del PSN en Estella el que nos traslade esta información y no el Gobierno de Navarra que es con el que hemos estado en contacto".

Además de los ayuntamientos, son varios los colectivos que reivindicaron la anexión junto con los trabajadores del centro sanitario. La más activa es la Plataforma Navarra de Salud Estella-Lizarra, encargada de recoger firmas entre los vecinos y vecinas de la Merindad para ampliar el centro de salud al edificio del INSS "como solución a la saturación sanitaria en estos tiempos de pandemia".

El posible apoyo a esta iniciativa del Ayuntamiento de Estella-Lizarra quedó finalmente sobre la mesa, por la petición de Geroa Bai "creemos que no pasa nada por tomar esta decisión en el próximo pleno", afirmó Pablo Ezkurra. Una postura que compartió también el representante de Navarra Suma, Javier del Cazo, "la ampliación del centro no sería algo inmediato y este tema se merece un estudio en profundidad". Una decisión con la que no estuvieron de acuerdo los concejales de EH Bildu: para Txemi Perez de Eulate, "lo que traemos al pleno es una demanda laboral de los trabajadores y respaldada por los usuarios, este centro no reúne condiciones dignas y seguras". Una postura a la que también se unieron los concejales no adscritos, Magdalena Hernández y Jorge Crespo, quien pidió una solución inmediata al problema: "el edificio que nos anuncian hoy (en Recoletas) no se va a hacer mañana. Ahora estamos en una situación de emergencia". Para Crespo lo responsable sería votar el apoyo a la moción: "tengamos en cuenta que la situación va a seguir durante un tiempo" finalizó.

Con todo, el alcalde, Koldo Leoz, propuso dejar sobre la mesa la moción a la espera de más información "aunque me temo que la construcción del futuro edificio en Recoletas no lo contempla el Plan General del Parque de los Llanos".

Por otra parte, el Consistorio aprobó una declaración institucional sobre el acoso escolar, con un texto que fue leído por representantes de todos los grupos. También salió adelante una moción de Navarra Suma, en la que se pedía al Gobierno de Navarra la construcción de "un punto de encuentro familiar en Estella cuyos habitantes tienen que desplazarse hasta Tafalla".