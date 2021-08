Estella-Lizarra mantiene 'on line' su apuesta solidaria tras la suspensión de las fiestas

Estella-Lizarra– La solidaridad no se interrumpirá hoy pese a la no celebración de las fiestas de Estella-Lizarra. Se trata del segundo año en el que el miércoles solidario se celebrará on line en lugar de la comida que cada año organiza la asociación Estella-Lizarra Ciudad de Acogida. De nuevo la asociación ha organizado una recogida entre la población de la ciudad del Ega en la que "solo pedimos una mirada tuya porque de nuevo la comida de fiestas no van a estar alegrando el aire de la plaza de Santiago: se ha n trasladado a internet", comentó desde la organización Gotzon Nafarrate; quien indicó que hoy cualquiera que esté interesado en participar en esta iniciativa solidaria solo tiene que compartir una foto del momento de la comida. "Se trata de que los inmigrantes sepan que estamos aquí como todos los años".

También, se puede realizar la aportación dineraria "si te sobran unos euros que es lo que costaba nuestro menú solidario". Una ayuda que se destinará al proyecto que la periodista Amina Hussein y el músico Gani Mirzo -(que estuvo esta primavera en Estella), impulsan en ayuda al colectivo de mujeres yazidíes que todavía se encuentran en los campos de refugiados de Duhok en el Kurdintán Iraquí y que fueron perseguidas y maltratadas e incluso algunas fueron esclavas sexuales del régimen islámico.

La iniciativa pretende continuar la tradición solidaria de la organización Estella-Lizarra Ciudad de Acogida que ya el año pasado concentró su aportación también a través de internet en el colectivo de manteros. Un grupo que perdió su modo de vida a causa de la suspensión de las fiestas. Por este motivo, la asociación no quiere suspender su aportación a la causa y ha habilitado un número de cuenta (ES37 2100 3694 7521 0220 0497) y un Bizum solidario a través del teléfono 618907375.