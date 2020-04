La campaña de hostelería de verano está seriamente comprometida, dice Ayerdi

pamplona – El consejero de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, reconoció ayer que, pese al inicio de la desescalada en próximas fechas, "la campaña de verano en la hostelería está seriamente comprometida". Este será "uno de los sectores más perjudicados y que más difícil va a tener salir de esta situación" de crisis provocada por el coronavirus, dijo en conferencia de prensa, y añadió que será "la penúltima actividad en salir (de las restricciones), solo por delante de grandes acontecimientos con aglomeración de personas".

En todo caso precisó que no será igual en todos los territorios porque no es lo mismo turismo internacional que turismo de proximidad, si bien las decisiones vendrán marcadas por las pautas sanitarias, ya que "la movilidad con seguridad va a ser fundamental". En el caso de Navarra indicó que se está trabajando ya con los agentes del sector para colocar a la comunidad como "turismo seguro", también de cara al futuro. Y pensando también en un futuro pero cercano, Ayerdi comentó que la crisis sanitaria va a dejar un escenario económico "totalmente diferente" en el que el plan de empleo pensado ya no sirve y ahora hay que revisar las medidas aprobadas en la periodo de contención de la pandemia para ver sus resultados y al mismo tiempo trabajar para preparar la reactivación. "Estamos todos ya en esa tarea, en ver cuáles deben ser los vectores de apuesta", comentó, y agregó que los de la S3 (energías renovable, sanidad, agroalimentación y digitalización) "están en todas las quinielas", como los transversales (I+D+i o internacionalización, entre otros). De ahí que, a juicio de Ayerdi Navarra, esté mejor posicionada para la desescalada y reactivación que otros territorios, aunque no dio datos sobre el alcance y consecuencias que puede llegar a tener el coronavirus, ni tampoco sobre la pérdida económica que puede representar la previsible suspensión de sanfermines. "Esta es una crisis distinta, con incertidumbre en duración y profundidad, y con un elemento absolutamente exógeno, el sanitario, pero es evidente que va a ser grave, relevante, aunque no podemos aventurar más", aseguró, al tiempo que abogó por una tarea colectiva para la reactivación, un reto "de todos". También el consejero de Desarrollo Económico Manu Ayerdi aseguró ayer a preguntas de los periodistas que si bien no hay una decisión definitiva porque el Gobierno de Navarra está trabajando en coordinación con el Gobierno central los "términos de la desescalada", las fiestas de los pueblos o Sanfermines están "seriamente comprometidas" aunque recuerda que en todo caso se trabajará cualquier decidisón de manera coordinada con la Federación de Municipios.