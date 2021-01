"Tengo práctica porque leo cuentos a mis nietos en un grupo de WhatsApp"

Marcos Leyún es uno de los 15 voluntarios que durante estas fechas navideñas ha leído cuentos por teléfono a personas de más de 65 años del barrio de San Juan. "Me apunté encantado porque me parece que es necesario ser solidario con la gente que no puede leer por cualquier dificultad, porque le cuesta demasiado o es demasiado mayor", asegura Marcos. Añade que posee cierta práctica leyendo en voz alta porque "tengo un grupo de WhatsApp con mis nietos y otros niños a los que les leo un cuento cortito e infantil todos los días".

Todos los voluntarios recibieron una sesión formativa en la que Óscar Orzaiz, director del Grupo de Teatro de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), les enseñó a relatar un cuento en voz alta. A la sesión formativa también acudió el grupo especializado en envejecimiento del Colegio Oficial de Psicología de Navarra. "Les dijimos que era muy importante saber leer bien, pero que si en un momento dado notaban que el interlocutor prefería hablar que hablaran. El objetivo es vencer la soledad", explica la directora de la Biblioteca de Civican.





Conversaciones



En estos tiempos tan difíciles, Marcos intenta escoger obras que transmitan un mensaje positivo: "Procuro que lo que vayan a escuchar sea alegre y les haga evadirse de esta situación tan triste que estamos padeciendo, donde además la gente mayor está sufriendo una soledad bastante grande", apunta. Por ejemplo, El ahogado más hermoso del mundo, un cuento de Gabriel García Márquez, que "es pura belleza y es muy poético". Para la lectura que realizó minutos después de atender a DIARIO DE NOTICIAS escogió El pueblo de los gatos, del japonés Haruri Murakami, porque es una obra que "es muy fantasiosa". Eso sí, reconoce que la elección no es tan fácil porque "la época que estamos viviendo nos afecta" y por eso solo se le ocurrían "textos trágicos, tristes o serios".

Además de leer los textos, Marcos establece una conversación con la persona al otro lado del teléfono. "Antes de empezar, comentas quién es el autor o cuáles son sus gustos literarios. Tras la lectura, les preguntas qué les ha parecido, si les ha gustado o no, si leerían otro ejemplar del mismo autor...", explica.