Yanci, rey del acordeón

lesaka – A pesar de que se puso a la venta hace más de un mes, la Banda de Música de Lesaka realizó la presentación oficial del audio-libro Pepito Yanci, beti bizi. El acto contó con la presencia de miembros de la banda, Laura Iantzi, como familiar, y dos músicos de renombre: Xabi Zabala y el acordeonista Iñaki Dieguez, que no dudaron en calificar a Pepito Yanci no solo como "referente", sino también de "maestro" y "rey para los acordeonistas".

Mikel Iriarte, director de la Banda de Música de Lesaka, señaló que "este libro ha sido un trabajo especial de tres años. En diciembre de 2016 celebramos la primera reunión en la que surgió este tema y el principal culpable está aquí, es el músico Xabi Zabala. Él nos dijo que había que hacer algo, que Lesaka tenía una deuda moral con Pepito Yanci. La verdad es que aunque yo soy lesakarra y músico, desconocía la dimensión de Pepito Yanci. Había oído hablar de él, pero no conocía su obra. Poco a poco comenzamos a reflexionar, estuvimos en la casa de Ziobi, y allí nos encontramos con un enorme tesoro, la maleta con más de 500 partituras de Pepito Yanci, las vestimentas de Los Xey€ Partiendo de ahí, en el centenario del nacimiento de Yanci, ofrecimos conciertos en Lesaka, Pamplona y San Sebastián, hicimos una exposición con sus fotografías€ Pensábamos que quedaría en eso, pero el acordeonista Iñaki Dieguez nos comentó que había que hacer algo con ese tesoro que encontramos y nos dijo literalmente, 'si no lo hacéis vosotros lo haré yo'. Su alumno Antxon Gisasola también tenía en casa un montón de partituras de Yanci y entre todos hemos elaborado este libro que recoge toda su obra. No sé si es un libro para músicos o lesakarras, queremos que sea para todos. Tiene algunas fotos, una pequeña biografía, pero es cierto que las partituras ocupan la mayor parte de su espacio. Queríamos que no se perdieran esas partituras. Esa es la aportación de la banda de Lesaka y ha sido un proyecto que nos llena de orgullo".

El músico Xabi Zabala destacó que el legado de Yanci es un "verdadero tesoro y los tesoros son para compartirlos". En este sentido, tras los actos del centenario y este libro, para completar la trilogía, la próxima primavera tienen previsto editar un CD con la banda de música y acordeonistas reconocidos, con las piezas emblemáticas de Yanci, que es "un referente para acordeonistas y trikitilaris, para nosotros es Dios, cuantos pasacalles, jotas y fandangos le debemos. Estamos muy contentos de que la obra y el personaje de Pepito se recopilen en este libro, para que esté presente en las escuelas de música, en las casas. El acordeón está asentado en Navarra, pero en Gipuzkoa y Bizkaia hasta hace unos años estaba bastante perdido"·

referente El famoso acordeonista irundarra Iñaki Dieguez, que ha tocado con el Cirque du Soleil, ha puesto música a más de 300 partituras de Yanci y las ha grabado en el USB que se reparte con el libro. Según comentó, "ha sido un placer participar en este proyecto porque para los acordeonistas Yanci es el maestro, es el rey. La verdad es que empecé con una idea similar a este proyecto hace 20-25 años, pero me faltaban las partituras€ Había unas pocas, las de siempre, una veintena€ ¡y vine aquí y tenía 500 piezas! Fue un descubrimiento impresionante. Me fui a casa y empecé a grabar una tras otra". Dieguez opina que este libro es para todos, "pero sobre todo para niños y niñas que empiezan con el acordeón, porque hoy en día no tienen referentes, antes sí: Pepito Yanci, Enrike Zelaia, Tito Ugarte€ hoy en día somos pocos los que tocamos y no hay referentes de este tipo. Siempre tomamos como modelo a los acordeonistas de Rusia o Escandinavia, pero tenemos un referente sin movernos de Lesaka".

creativo Yanci fue profesor de acordeón durante años y varios de sus alumnos, comentan que, "al finalizar la clase, para los deberes de casa, entonces no existía fotocopiadora, ni internet, tomaba un papel y escribía la partitura de la canción en el momento, lo que también refleja su carácter genial, su pasión y su capacidad para la creación".

Mikel Iriarte comenta que el libro ha tenido buena acogida, "tanto en Lesaka como en Gipuzkoa, sobre todo, pero hemos tenido peticiones desde Valladolid, Soria, Mallorca€ El de Valladolid nos comentó que él aprendió el acordeón a distancia por CCC y que Pepito Yanci fue uno de sus profesores".

Laura Iantzi, familiar de Pepito Yanci, también agradece a los músicos el trabajo realizado y recuerda que gracias a una beca concedida por el Ayuntamiento de en 2006 se recogieron cerca de 180 partituras de músicos de Lesaka por lo que anima a la banda a emprender otro trabajo: "Además de este homenaje que se debía a Pepito Yanci, en Lesaka hay muchos compositores como Santiago Irigoien, Aldabe, Albistur, Beñardo Yanci, etc., tenemos un tesoro a nivel compositivo y sería bueno que recopilaran sus piezas, las dieran a conocer y las pusieran en el lugar que les corresponde".